 

Кот Ося из музея Анны Ахматовой в Петербурге «вышел на пенсию»

21.12.2021, 0:36, Новости дня
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Кот Ося из музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме в Петербурге «вышел на пенсию», теперь он живет дома у одной из сотрудниц музея, сообщили в пресс-службе.

«Ося вышел на заслуженную пенсию… Из-за его болезни приняли решение, что ему все-таки будет лучше жить в домашних условиях, чтобы было удобнее и быстрее в случае необходимости довезти его к ветеринару, вовремя дать ему лекарства. Он сейчас живет у одной из сотрудниц музея», – рассказали РИА «Новости» в пресс-службе.

По ее словам, Ося чувствует себя хорошо.

Старший музейный кот Ося, которому около 16 лет, в начале октября пропал из музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме. Сотрудники музея опасались за его здоровье, так как кот должен регулярно ездить к ветеринару и дважды в день принимать лекарства, которые ему жизненно необходимы. Стало известно, что неизвестная девушка забрала кота из арки, ведущей в сад Фонтанного дома. Музей в соцсетях попросил вернуть Осю. Кота вернули в музей через несколько дней.

Напомним, во Владикавказе около ТЦ «ЦУМ» разместили объявление о пропаже кота, которое растрогало местных жителей: хозяин кота сообщил, что после утраты близких кот – последнее, что связывает его с жизнью.



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