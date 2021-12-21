Россия заняла первое место по числу нарушений антидопинговых правил в 2019 году

Россия стала лидером по количеству нарушений антидопинговых правил в 2019 году, сообщило Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

В докладе учитываются нарушения антидопинговых правил, совершенные в спорте в течение 2019 года. Он включает в себя все решения, полученные департаментом по правовым вопросам WADA до 31 января 2021 года, передает РИА «Новости».

Согласно данным агентства, всего в 2019 году было зарегистрировано 1914 нарушений антидопинговых правил. Их совершили представители 117 стран из 89 видов спорта

Отмечается, что 1573 нарушения были выявлены в результате проведенных анализов допинг-проб, 377 – после работы с неаналитическими данными, основанной на фактических доказательствах.

В частности, РФ заняла первое место по числу нарушений антидопинговых правил. Всего выявлено 167 нарушений, больше всего в легкой атлетике (35), тяжелой атлетике (21) и пауэрлифтинге (14).

Второе место по количеству нарушений заняла Италия (157), третье – Индия (152). В сборной США WADA выявило 62 нарушения антидопинговых правил. Наибольшее количество нарушений среди видов спорта в мире было зафиксировано в бодибилдинге (272 случая), легкой атлетике (227), велоспорте (179), тяжелой атлетике (160) и пауэрлифтинге (119).

Ранее WADA сообщило, что антидопинговые организации изъяли из московской лаборатории пробы и базы данных LIMS и продолжили расследование 492 дел.