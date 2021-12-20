Американцам рекомендовали не ездить на Украину из-за «угрозы от России»

Госдепартамент США рекомендовал американцам воздержаться от поездок на Украину из-за пандемии COVID-19, а также из-за якобы «возросших угроз со стороны России».

«Госдепартамент продолжает рекомендовать американским гражданам <…> пересмотреть решение о поездке [на Украину] в связи с возросшими угрозами со стороны России. Проявляйте повышенную осторожность из-за преступности и гражданских беспорядков», – следует из материала пресс-службы внешнеполитического ведомства, передает ТАСС.

Уточняется, что в Крыму и Донбассе, которые по мнению американских властей являются украинской территорией, «наблюдается повышенный риск».

«Граждане США должны знать о сообщениях, согласно которым РФ планирует серьезные военные действия против Украины. Гражданам США также следует помнить, что условия безопасности, особенно вдоль границ Украины, в оккупированном Россией Крыму и на контролируемой Россией восточной части Украины, непредсказуемы и могут ухудшиться без предварительных предупреждений», – говорится в документе.

По мнению представителей Госдепа, американцы, которые все же решили поехать на Украину, должны иметь в виду, что военные действия серьезно повлияют на способность посольства США оказывать помощь гражданам при выезде из страны.

В заявлении также указано, что Белый дом «ограничивает поездки госслужащих в восточные районы Донецкой и Луганской областей и прилегающие регионы».

Напомним, Киев, США и европейские страны утверждают, что РФ якобы готовит нападение на Украину. В США выразили обеспокоенность маневрами российских войск, которые происходят у украинских границ. После этого в американской администрации пригрозили России санкциями за «вторжение» на Украину. РФ неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке «вторжения».