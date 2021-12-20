Мнение: Психологика-19. Будет ли война? Смысл ультиматума Путина-Байдена

Мой ответ не устроит ни “государственников” (у которых бедная несчастная Россия в кольце врагов), ни “либералов” (у которых тиран Путин собирается захватить весь мир).

В воздухе вдруг ощутимо запахло порохом – самые впечатлительные граждане и даже некоторые эксперты считают, что новый “ультиматум Путина” НАТО и США чреват чуть ли не Третьей Мировой войной. Итак – не успели мы отбояться новых боевых действий между Россией и Украиной, как тут же идет новая напасть, еще страшнее. Безусловно, на фоне перспективы сгинуть на фронте или изжариться в ядерной бомбардировке меркнут даже до сих пор актуальные для многих страхи “попасть на ИВЛ” или лишиться гражданских прав как “лишенные куар-кода”.

Что задумал Путин? Неужели он сошел с ума? Такие вопросы поставлены принципиально неверно. Ковид показал со всей очевидностью, что Россия и ее бункерный вождь не является самостоятельной страной – исходя из этого понимания даже не столь важно, сошел Путин с ума или нет; он не является субьектом политики. Достаточно вспомнить хоть “войну в Сирии”, хоть последствия встречи Путина и Байдена в Женеве, чтобы осознать это со всей очевидностью.

Но если не Путин – тогда кто? Кому выгодно предновогоднее обострение и с какой, черт возьми, целью оно затеяно? Как говорил в таких случаях Пуаро (а ему вторил Шерлок Холмс), “правильно поставленный вопрос уже несет в себе зародыш ответа. Какой – вы узнаете из этого видео.

Но хуже всего, когда в роли ЧВК Вагнер выступает целая страна.