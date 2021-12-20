В Беларуси девушке Протасевича предъявили обвинение по семи статьям уголовного кодекса

Главным следственным управлением Беларуси Сапеге предъявлено обвинение по следующим статьям уголовного кодекса страны: о разжигании социальной вражды и розни (ч. 3 ст. 130); об организации насилия и угроз силовикам (ст. 364); об организации воздействия на сотрудников органов внутренних дел (ст. 365); об организации насилия и угроз в отношении должностных лиц (ч. 1 ст. 366); об организации угроз судьям (ст. 389); о воспрепятствовании работе журналиста (ст. 198); о незаконном сборе и распространении информации о частной жизни и персональных данных других людей (чч. 1 и 2 ст. 203-1).

Сапега ознакомилась с материалами дела, оно передано прокурору для направления в суд, россиянку оставили под домашним арестом, добавили в Следкоме Беларуси.

Контекст:

Сапега – студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе. Она гражданка России, но с детства жила в Беларуси, где имеет вид на жительство.

Сапегу и Протасевича задержали 23 мая. В этот день истребитель белорусских ВВС по поручению считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко был поднят “для сопровождения” самолета Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс. Власти Беларуси утверждали, что причиной посадки стало сообщение о минировании судна (впоследствии взрывчатых веществ на борту не нашли).

После проверки белорусские спецслужбы сняли с рейса Протасевича и Сапегу (в Минске с самолета сошли еще несколько человек, в Ryanair подозревают, что это были агенты КГБ Беларуси, Лукашенко отрицает).

25 мая белорусский суд арестовал Сапегу на два месяца. Белорусские правозащитники признали ее политзаключенной, как и Протасевича. Кремль допустил, что Россия “де-юре может поднять вопрос” о ее передаче в РФ, сообщил “Интерфакс”.

Глава Следственного комитета Беларуси Дмитрий Гора сообщал 14 июня, что Сапега была задержана в аэропорту по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 342 (участие в массовых беспорядках).

В том же месяце в Следкоме Беларуси сообщили, что Протасевич и Сапега дают признательные показания и обратились с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием.

Родители Сапеги заявляли, что она не занималась политикой. Мать арестованной Анна Дудич рассказала “Русской службе BBC”, что ее дочь не участвовала в протестах: в день президентских выборов 9 августа 2020 года она находилась с семьей на даче, а 11-го или 12 августа уехала из Беларуси в Литву.

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