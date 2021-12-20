 

Мнение: О шокирующих заработках русского фермера на обычном молоке

20.12.2021, 23:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ну это уж ни в какие ворота не лезет! Нельзя же так…

Хотя, как все мы понимаем, в России можно всё.

Итак, живёт в Курской области, в самом сердце России, обычный русский фермер. Не сказать, чтобы прямо латифундист и акула агробизнеса – семь коров в его хозяйстве. Соответственно, выручка идёт с молока.

Сколько?

Выложил мужик расчёты в своём видео.

Если кратко, то расходы на корм составили у него 150 тыс. руб., выручка за молоко 651 тыс. плюс ещё 70 тыс. за переработку.
Чистый доход 570 тыс. руб. за год. Или по 23,7 тыс. руб. в месяц на него и жену, то есть, 47 тыс. руб. на семью. Ещё он не стал считать выручку от продажи на мясо бычков от этих коров. С ними была бы «зарплата» чуть больше 30 тыс. руб. в месяц. И по меркам небогатой Курской области это – хороший заработок. Хотя так-то он шокирует своей скромностью на фоне огромных трудозатрат…

Но можно посмотреть и на другую сторону. Вот фермер сдаёт молоко оптом на молокозавод по цене… 22-25 руб. за литр. И это, действительно, сейчас средняя цена закупки по всей России. Однако в магазине, по крайней мере, московском не найти молока дешевле 65-70 руб. за литр. Ну, может, иногда по акции, с истекающим назавтра сроком годности. То есть, наценка молокозавода и торговых сетей – три раза от закупки. Да, это не на порядок, но всё же…

Наверное, у молокозаводов, у посредников, у торговых сетей – своя правда, почему расходы покупателей в итоге утраиваются. Где-то наверняка потери в процессе переработки-доставки, где-то высокая себестоимость, куда включаются и топливо, и электричество, и выплаты по кредитам за взятое в лизинг оборудование. Но где-то, несомненно, и жадность учредителей, по-прежнему выводящих прибыль в оффшоры.

А вот тут – любопытное мнение, что со всем этим делать. То есть, как фермерам самим выходить на конечного покупателя, избегая посредников. Но… для того цена покупки так и останется 65-70 руб. за литр, если не больше. По крайней мере, в Москве ценники на «фермерские продукты» во всяких лавках ещё выше, чем на магазинных полках.

Иначе говоря, для конечного потребителя в России – куда ни кинь, всюду клин?

И законы рыночной конкуренции в российской экономике просто не работают?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.08 / Ученые: Воздействие бисфенола А связано с повышенным риском смертности

02.10 / Франция и Германия потребовали освободить историка Юрия Дмитриева

26.09 / «Дорогой Отче Спиридоне. Помоги нам с Колей Некрасовым поженица»

03.01 / Эксперты рассказали о привычках, отрицательно влияющих на качество сна

09.12 / Ксюндель и питомцы из приюта – Личное мнение

22.02 / Поклонники восхитились образом Ларисы Долиной в черном комбинезоне и белой накидке

28.10 / Мнение: Побег на “Тигре”

11.08 / Осколки псковского человека

26.01 / В пандемию Слава вместо дорогого виски вынуждена пить дешевую водку

04.08 / Бузову подозревают в измене Даве с женатым директором

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика