Мнение: О шокирующих заработках русского фермера на обычном молоке

Ну это уж ни в какие ворота не лезет! Нельзя же так…

Хотя, как все мы понимаем, в России можно всё.

Итак, живёт в Курской области, в самом сердце России, обычный русский фермер. Не сказать, чтобы прямо латифундист и акула агробизнеса – семь коров в его хозяйстве. Соответственно, выручка идёт с молока.

Сколько?

Выложил мужик расчёты в своём видео.

Если кратко, то расходы на корм составили у него 150 тыс. руб., выручка за молоко 651 тыс. плюс ещё 70 тыс. за переработку.

Чистый доход 570 тыс. руб. за год. Или по 23,7 тыс. руб. в месяц на него и жену, то есть, 47 тыс. руб. на семью. Ещё он не стал считать выручку от продажи на мясо бычков от этих коров. С ними была бы «зарплата» чуть больше 30 тыс. руб. в месяц. И по меркам небогатой Курской области это – хороший заработок. Хотя так-то он шокирует своей скромностью на фоне огромных трудозатрат…

Но можно посмотреть и на другую сторону. Вот фермер сдаёт молоко оптом на молокозавод по цене… 22-25 руб. за литр. И это, действительно, сейчас средняя цена закупки по всей России. Однако в магазине, по крайней мере, московском не найти молока дешевле 65-70 руб. за литр. Ну, может, иногда по акции, с истекающим назавтра сроком годности. То есть, наценка молокозавода и торговых сетей – три раза от закупки. Да, это не на порядок, но всё же…

Наверное, у молокозаводов, у посредников, у торговых сетей – своя правда, почему расходы покупателей в итоге утраиваются. Где-то наверняка потери в процессе переработки-доставки, где-то высокая себестоимость, куда включаются и топливо, и электричество, и выплаты по кредитам за взятое в лизинг оборудование. Но где-то, несомненно, и жадность учредителей, по-прежнему выводящих прибыль в оффшоры.

А вот тут – любопытное мнение, что со всем этим делать. То есть, как фермерам самим выходить на конечного покупателя, избегая посредников. Но… для того цена покупки так и останется 65-70 руб. за литр, если не больше. По крайней мере, в Москве ценники на «фермерские продукты» во всяких лавках ещё выше, чем на магазинных полках.

Иначе говоря, для конечного потребителя в России – куда ни кинь, всюду клин?

И законы рыночной конкуренции в российской экономике просто не работают?

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