 

Некрасивая женщина – Личное мнение

20.12.2021, 23:14, Разное
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Многих некрасивых от природы женщин объединяет стремление привести свою внешность к некому усреднённому показателю: чтобы было красивенько, чтобы «как у всех».

Отсюда — колхозные профили «под Джоли». Одинаковые причёски, жесты, позы, мысли. Рот одинаково чуть приоткрыт.


Фото: Соцсети

Даже реквизит для фотосессий — и тот один!

Три некрасивые женщины — вдова Диденко, Катя Жужа, и сутулая Бородина с бревна — все засветились в одном и том же костюме. Причём Бородина сделала это последней: до неё даже самые отсталые и неумные тренды доходят позже, чем до других.

Ноги у всех короткие, лица уфотошоплены вусмерть. Зато всё «как у всех»: красивенько. На их взгляд.

  В том же наряде отметилась и Оксана Самойлова, но у той хоть ноги длинные.  


Фото: Соцсети

Женщина, которая родилась красивой, стремится, как правило, подчеркнуть свою индивидуальность.

Она любит своё лицо: а чего там не любить? Красивая с детства видит отражение, которое радует, и не стремится подогнать себя под некий стандарт.

Стандарт — не стандарт: какая разница? Красиво же.

Страшила с детства страдает от собственной некрасивости. В голове у неё обязательно имеется образ усреднённой красавицы: нос должен быть таким, скулы — такими, губы — такими и только такими.

  Если появляется возможность, страшила начинает наводить на своём лице усреднённое красоту: что-то пилит, что-то куда-то вкачивает и, конечно же, фотошопит, фотошопит, фотошопит.  

Однако главная самоидентификация каждой такой женщины — это некрасивая подружка, её основное амплуа. Амплуа, которое она старательно, но безуспешно прячет и от других глаз, и даже от себя самой.

Так Бородина, например, — это некрасивая подружка Собчак. Собчак! Надо же так умудриться!


Фото: Соцсети  

В зеркале та же Бородина всегда будет видеть толстую, неуклюжую, носатую Ксюшу, которая нравится мужчинам ещё меньше, чем безусловно некрасивая Собчак с её огромной челюстью.

И это — не её вина. Она такой родилась. Такой и умрёт.

А вы какой родились?

Источник: Лена Миро



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