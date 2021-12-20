Ученые связали вероятность заболевания COVID-19 с психологическим состоянием инфицированных коронавирусом людей

Американские исследователи провели исследование, посвященное изучению нюансов, сопутствующих заболеваемости людьми вирусными болезнями, в том числе – COVID-19. Выяснилось, что на вероятность заболеть ковидом существенно влияет психологическое состояние человека, инфицированного SARS-CoV-2.

В ходе научной работы ученых, представляющих Университет Карнеги-Меллона (штат Пенсильвания, США), добровольцы, входящие в экспериментальные группы, подвергались воздействию инфекции верхних дыхательных путей посредством введения в организм капель вируса, помещаемых непосредственно в носовую полость. После этого участники эксперимента помещались в условия карантина в стенах отеля под строгий контроль со стороны медиков. После подведения итогов оказалось, что люди, подвергающиеся воздействию факторов стресса на протяжении периода от полугода до двух лет, имеют втрое больший риск заболеть вирусным заболеванием, чем те, кто имеет возможность избегать стрессовых ситуаций. Примечательно, что факторы стресса принимались исследователями наиболее актуальные для современного человека – безработица, постоянные сложности в отношениях с родными и близкими.

Рассуждая о причинах такой взаимосвязи, медики напомнили, что за наличие критической ситуации в человеческом организме отвечает воспалительный процесс. При этом надежное функционирование иммунитета гарантирует присутствие “нужных” клеток в “нужное” время и на “нужных” уровнях. При длительном же и высоком уровне стресса гормоны подвергаются разбалансировке, что приводит к повышенным уровням воспаления. “Ранее было даже высказано предположение, что COVID-19 активирует воспаление таким же образом, как и хронический стресс, и приводит к “цитокиновому” шторму”. Это может быть частично связано с активностью гормонов стресса, таких как кортизол, который, как было выявлено, высок в наиболее тяжелых случаях COVID, включая риск смерти”, – пояснил один из авторов исследования, эксперт-психолог Шелдон Коэн.

Специалист отметил, что существенно снизить вероятность заболевания SARS-CoV-2 и другими видами опасных вирусов можно, проявив приверженность к правильным психологическим практикам – поддержанию чувства социальной поддержки и связи, общению, в том числе виртуальному, с приятными людьми, а также поддержанию необходимого количества сна продолжительностью не менее семи часов в сутки. Впрочем, Коэн напомнил, что нельзя пренебрегать и более испытанными методами защиты от инфицирования – социальным дистанцированием, ношением защитных средств, необходимой гигиеной и, разумеется, вакцинацией. Материалы научной работы были опубликованы в MedicallXpress.

Источник: med-heal.ru