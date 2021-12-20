Катерина Шпица ошеломила подписчиков “точеной” фигурой в ложе Мариинского театра: “Полет и восторг!”

Популярная актриса Катерина Шпица разместила на личной странице в Instagram фотоснимок, на котором продемонстрировала свои обворожительные формы в стенах столичного театра. Публикация знаменитости вызвала массу восторженных отзывов от подписчиков.

На днях Катерина Шпица решила предаться удовольствию просмотра одной из классических театральных балетных постановок и посетила Мариинский театр. В один из моментов, вероятно, во время антракта, красотка не преминула возможностью позировать перед фотокамерой, а полученный снимок затем опубликовала в своем микроблоге. На эффектном фото артистка запечатлена в темно-бордовом длинном платье с открытыми плечами и внушительной глубины разрезом юбки почти до верха бедра. Приняв максимально романтичную позу, хозяйка аккаунта устремила взгляд в сторону сцены, в правой руке элегантно держа маленький театральный бинокль. Изображение телезвезда сопроводила восторженными откровениями, в которых призналась, что вечер просмотра провела “на одном дыхании”, назвав балет “Жизель”, о котором, собственно, шла речь, одним из наиболее драгоценных для неё воспоминаний. Не забыла красотка отдельно похвалить и исполнителей главных ролей постановки – Ольгу Смирнову и Владимира Шклярова. “Полет и восторг! Спасибо за чудеснейший финал моего дня!” – эмоционально резюмировала Катерина Шпица.

Лента комментариев публикации очень быстро наполнилась огромным количеством позитивных и благожелательных комментариев. При этом, если некоторая часть фолловеров в своих отзывах больше внимания уделили изысканному артистическому вкусу и эмоциональному тонусу актрисы, то абсолютное большинство поклонников наперебой принялись нахваливать великолепную, “точеную” фигуру любимицы, выражая свое восхищение в похвалах и “влюбленных” эмодзи. За день пост набрал более 30 тысяч “лайков”.