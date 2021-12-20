В Москве назвали необходимую для отмены школьных занятий температуру

Учащимся начальных классов и дошкольникам можно не приходить на уроки при 25-градусных морозах, сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

При этом ученики средних классов могут остаться дома, если температура воздуха опустилась от минус 26 до минус 28 градусов, а старшеклассники при температуре от минус 31 градуса и ниже, передает «Московский комсомолец».

Также в департаменте добавили, что школы будут продолжать работу, несмотря на морозы, и организуют учебный процесс для детей в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами, а также будут обеспечивать оптимальный температурный режим в помещениях.

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