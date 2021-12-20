 

СК РФ предупредил чиновников о “свидании со следователями” на фоне неубранных крыш

20.12.2021, 22:58, Новости дня
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Следственный комитет призвал россиян быть внимательнее в условиях неубранных крыш. Ведомство Александра Бастрыкина также пригрозило чиновникам “свиданием со следователями”.

СК РФ обратил внимание на ситуацию с наледью и неубранными крышами домов в стране. Ведомство объяснило, чем может обернуться несоблюдение простых правил безопасности.

“Ежегодно следователи СК РФ сталкиваются в своей работе со случаями тяжелого травмирования детей и взрослых, в том числе смертельных, из-за падения наледи с неочищенных вовремя крыш”, — говорится в сообщении комитета.

Ведомство также напомнило об уголовных делах в связи с полученными ранениями от сосулек. СК РФ призвал граждан соблюдать простые правила безопасности: избегать зданий с ледяными глыбами на крышах и балконах, предупреждать детей о запрете выхода на хрупкий лед водоемов.

Бездействие губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и коммунальщиков участило обращения в травмпункты. Возбуждено несколько уголовных дел. СК также предупредил о рисках катания со склонов и горок на тюбингах, поскольку сегодня это одно из самых травмоопасных занятий.



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