СК РФ предупредил чиновников о “свидании со следователями” на фоне неубранных крыш

Следственный комитет призвал россиян быть внимательнее в условиях неубранных крыш. Ведомство Александра Бастрыкина также пригрозило чиновникам “свиданием со следователями”.

СК РФ обратил внимание на ситуацию с наледью и неубранными крышами домов в стране. Ведомство объяснило, чем может обернуться несоблюдение простых правил безопасности.

“Ежегодно следователи СК РФ сталкиваются в своей работе со случаями тяжелого травмирования детей и взрослых, в том числе смертельных, из-за падения наледи с неочищенных вовремя крыш”, — говорится в сообщении комитета.

Ведомство также напомнило об уголовных делах в связи с полученными ранениями от сосулек. СК РФ призвал граждан соблюдать простые правила безопасности: избегать зданий с ледяными глыбами на крышах и балконах, предупреждать детей о запрете выхода на хрупкий лед водоемов.

Бездействие губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и коммунальщиков участило обращения в травмпункты. Возбуждено несколько уголовных дел. СК также предупредил о рисках катания со склонов и горок на тюбингах, поскольку сегодня это одно из самых травмоопасных занятий.