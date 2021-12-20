На “Укрзалізниці” необходимо прекратить “кадровое шараханье” – Центр транспортных стратегий

“За последние два года шесть раз изменялось правление компании – гораздо больше, чем любой другой субъект. Для того, чтобы навести порядок в компании, нужна комплексная планомерная работа, и эту планомерную работу можно создавать в определенные периоды времени. Те горизонты планирования, которые использовались, на месяц-два-три, они не показывают абсолютно никакого результата, и вместо какой-то ответственности правления они, наоборот, порождают коллективную безответственность”, – убежден Вовк.

По его словам, нужно отделить политику от экономических результатов. Эксперт считает, что власти нужно заниматься тем, чтобы вывести компанию из кризиса. Он также указал на несовершенство текущего законодательства и затягивание с принятием ключевых для отрасли законов, одним из которых считает профильный закон о железной дороге. Среди позитивных тенденций последних месяцев, которые отмечает эксперт – подготовка финансового плана “Укрзалізниці” на следующий год, который сейчас проходит оформление.

“Раньше это было, как минимум, весной, из-за чего финплан принимался где-то в середине года. Учитывая все процедуры, связанные с госзакупками и т.д., выходило так, что банально не было времени, чтобы делать программу капитальных инвестиций и осваивать средства, которые даже заложены в плане. Это безусловный позитив”, – заявил он.

Контекст:

Кабинет Министров Украины постановлением №1101 от 25 октября 2021 года утвердил новый состав правления АО “Укрзалізниця”. Согласно постановлению, главой правления компании назначен Александр Камышин, до этого он исполнял обязанности руководителя компании.

“Укрзалізниця” – публичное акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству.

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