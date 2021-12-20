 

На “Укрзалізниці” необходимо прекратить “кадровое шараханье” – Центр транспортных стратегий

20.12.2021, 22:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“За последние два года шесть раз изменялось правление компании – гораздо больше, чем любой другой субъект. Для того, чтобы навести порядок в компании, нужна комплексная планомерная работа, и эту планомерную работу можно создавать в определенные периоды времени. Те горизонты планирования, которые использовались, на месяц-два-три, они не показывают абсолютно никакого результата, и вместо какой-то ответственности правления они, наоборот, порождают коллективную безответственность”, – убежден Вовк.

По его словам, нужно отделить политику от экономических результатов. Эксперт считает, что власти нужно заниматься тем, чтобы вывести компанию из кризиса. Он также указал на несовершенство текущего законодательства и затягивание с принятием ключевых для отрасли законов, одним из которых считает профильный закон о железной дороге. Среди позитивных тенденций последних месяцев, которые отмечает эксперт – подготовка финансового плана “Укрзалізниці” на следующий год, который сейчас проходит оформление.

“Раньше это было, как минимум, весной, из-за чего финплан принимался где-то в середине года. Учитывая все процедуры, связанные с госзакупками и т.д., выходило так, что банально не было времени, чтобы делать программу капитальных инвестиций и осваивать средства, которые даже заложены в плане. Это безусловный позитив”, – заявил он.

Контекст:

Кабинет Министров Украины постановлением №1101 от 25 октября 2021 года утвердил новый состав правления АО “Укрзалізниця”. Согласно постановлению, главой правления компании назначен Александр Камышин, до этого он исполнял обязанности руководителя компании.

“Укрзалізниця” – публичное акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.03 / Американские СМИ сообщили о планах Белого дома ввести санкции против России

22.12 / В Москве за сутки умерли 73 пациента с коронавирусом

15.10 / Times – играет в политику с пандемией — Макрона раскритиковали за планы продлить действие санитарных пропусков во Франции

10.11 / Токио отнес вопрос южных Курил ко всему японскому народу

23.07 / Обновленный Mercedes-Benz S-Class запечатлели без камуфляжа

30.01 / Движение Black Lives Matter выдвинули на Нобелевскую премию мира

17.08 / Польша заявила о готовности к волне беженцев из Белоруссии

16.02 / Родившая пятерню одесситка, которую бросил муж, рассказала как выживает во время карантина

29.01 / За Марин Ле Пен собирается проголосовать рекордное число французов

16.12 / Москва опередила Брюссель в гонке за вакциной, но россияне не спешат прививаться

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика