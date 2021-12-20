Обойдемся и без роскошного платья: как создать праздничный наряд из вещей базового гардероба (советы стилистов)

Если вас позвали на новогоднюю вечеринку, но вы не успели купить никаких обновок, это не повод отказываться от праздника. Редакторы модного издания Vogue уверяют, что из элементов базового повседневного гардероба можно сконструировать отличный праздничный наряд.

Советами по созданию простых, но стильных новогодних образов могут воспользоваться все, кто имеет стесненный бюджет или привык экономить. Перед вами лучшие альтернативные образы для вечеринок.

Белая рубашка

Признайтесь, что белую рубашку с вешалки своего шкафа вы снимаете крайне редко. Вы купили ее когда-то по советам стилистов, но не испытываете к ней особого пиетета. Однако простая белая рубашка делает большую разницу в образе с джинсами или строгими черными брюками.

Чтобы сделать выход более расслабленным, советуем вам подвернуть рукава и оставить незастегнутыми несколько пуговиц. Но еще наряднее смотрится сочетание белой рубашки и надетого поверх нее корсетного топа.

Свитер оверсайз

Кто бы мог подумать, что однотонный свитер оверсайз может стать частью аутфита для вечеринок! Эксперты модного журнала считают, что для создания праздничного образа с трикотажем нужны правильные дополнения.

Например, брюки-трубы с завышенной талией, бижутерия и обувь на высоком каблуке. Кстати, если вы хотите привлечь к себе внимание, вы можете выбрать яркую хроматическую комбинацию, смиксовав красный свитер и розовые брюки.

Трикотажное платье

Нет ничего более обыденного, чем трикотажное платье. В целом, можно согласиться с этим утверждением, если рассматривать черные, серые или темно-зеленые варианты. Но что вы скажете насчет белого или кремового платья? Потрясающий праздничный образ можно составить, добавив к наряду бежевые лодочки и массивную бижутерию.

Кардиган

Кардиган крупной вязки с большими пуговицами тоже является базовой вещью. Вы носите этот элемент гардероба в комбинации с водолазкой, джинсами или офисными брюками. Однако трендовые кардиганы созданы для того, чтобы носить их, как самостоятельные блузки. Особенно если речь идет об изделиях из кашемира. Просто скомбинируйте трикотажный кардиган с миди-юбкой и наслаждайтесь стильным образом.

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

Леггинсы с блейзером

Черные леггинсы являются хорошей альтернативой строгим брюкам. Вы можете составить полностью монохромный образ с пиджаком типа “смокинг” или скомбинировать леггинсы со случайным блейзером и даже с мужским пиджаком.

Секрет стильного образа прост. Не надевайте под блейзер блузку или рубашку, не застегивайте нижнюю пуговицу и подверните рукава.

Платье в бельевом стиле

Если в вашем гардеробе есть атласное платье в бельевом стиле, вдохните в него новую жизнь с помощью ярких аксессуаров и туфель на высоком каблуке. Также вы можете надеть поверх платья-комбинации объемный свитер или удлиненный жакет, подходящий по цвету.

Платье-рубашка

Это изделие считается исконно летним. Однако модные эксперты предлагают надеть платье-рубашку на новогоднюю вечеринку. Скомбинируйте наряд с высокими сапогами и контрастным кожаным ремнем. Добавьте несколько акцентных аксессуаров или составьте с платьем и юбкой на пуговицах оригинальный многослойный образ.