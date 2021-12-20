Корреспондент – в «час Х» украинского оружия должно хватить на всех

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что украинское оружие должно быть хорошо смазано и всегда готово для «встречи всех «зелёных» и прочего толка человечков». Как пишет «Корреспондент», Данилов добавил, что в «час Х» оружия должно хватить для каждого желающего защищать Украину.



Reuters

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов и глава Минобороны Алексей Резников проинспектировали компанию по изготовлению оружия. Как пишет «Корреспондент», об этом рассказал глава СНБО.

«Украинское оружие должно быть хорошо смазано и всегда готово! Ничто так не радует глаз и не успокаивает, как новые винтовки UAR-15, снайперские винтовки UAR-10, UAR-10M или UBR-008 отечественного производства», — написал Данилов по итогам визита.

По его словам, одним из важных приоритетов реформы украинского оборонного комплекса является стимулирование частной предпринимательской инициативы.

«Чтобы винтовок у нас в «час Х» хватило для встречи всех «зелёных» и прочего толка человечков», — отметил Данилов и добавил, что оружия должно хватить для каждого желающего защищать Украину.