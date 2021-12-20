FAZ – никакого шопинга в Париже — министр обороны ФРГ призвала ввести персональные санкции против российского руководства

Во время визита в Литву новый министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт назвала Россию агрессором. Она призвала «сосредоточиться на Путине и его окружении», пишет Frankfurter Allgemeine. По её словам, ответственные за агрессию «должны почувствовать персональные последствия».



Reuters

Новый министр обороны Германии Кристина Ламбрехт посетила немецкий контингент батальонной тактической группы в Литве, развёрнутый в рамках программы «Расширенное передовое присутствие НАТО». В составе многонациональных Сил быстрого реагирования НАТО к северо-западу от Вильнюса дислоцируются около 500 военнослужащих бундесвера. Ламбрехт вылетела в Литву на самолёте «Люфтваффе» рано утром в воскресенье и днём ​​вернулась в Берлин, передаёт Frankfurter Allgemeine.

«Моя первая рабочая поездка привела меня в Литву неспроста», — сказала Ламбрехт. По её словам, Германия «твёрдо стоит на стороне своих партнёров и друзей». Она отметила, что «превосходное сотрудничество» будет продолжено. На фоне нынешней напряжённости Ламбрехт подчеркнула: «Совершенно ясно, что агрессор — Россия. Мы должны воспользоваться всеми возможностями, чтобы остановить эскалацию».

Министр обороны сказала об использовании «всего набора инструментов», имеющегося в распоряжении Германии. «Непривычно резким тоном» Ламбрехт подчеркнула, что в настоящий момент необходимо «сосредоточиться на Путине и его окружении», а «те, кто несёт ответственность за агрессию, должны почувствовать персональные последствия». «Например, то, что они не смогут отправиться на шопинг на Елисейские поля в Париже», — добавила Ламбрехт.

«Мы должны исчерпать все возможности дипломатии и экономических санкций. А все последующие шаги нужно обсуждать в тесной координации в альянсе», — сказала Ламбрехт в ответ на вопрос о готовности направить солдат бундесвера на Украину.

В ходе совместной пресс-конференции с министром обороны Литвы Арвидасом Анушаускасом Ламбрехт отметила: «Я представляю себе озабоченность наших союзников в Прибалтике и понимаю ощущение угрозы». По словам Ламбрехт, она убеждена, что напряжённая ситуация должна быть урегулирована дипломатическим путём. «В то же время, однако, требуется надёжный сдерживающий фактор. Очень важный сигнал. При этом своими войсками в составе контингента «Расширенного передового присутствия НАТО» Германия вносит важный вклад в сдерживание в альянсе», — сказала министр обороны ФРГ.

Как отмечает издание, военнослужащие немецко-голландского 414-го танкового батальона в настоящее время дислоцируются в Рукле вместе с литовскими войсками и силами других стран НАТО. После вторжения РФ в Крым* и «нападений на восток Украины» они укрепили восточный фланг НАТО. С тех пор в Эстонии, Латвии, Литве и Польше дислоцируются батальонные тактические группы численностью около 1000 солдат в каждой. При этом национальные контингенты периодически ротируются. С 2017 года Германия осуществляет командование в Литве. Боевую группу, развёрнутую в Эстонии, возглавляют британцы, в Латвии — канадцы, а в Польше — американцы.

В минувшие выходные РФ дала понять, что «не готова отводить свои войска от границы с Украиной», пишет автор статьи. Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что требования Запада, которые касаются «неких мероприятий» на территории России, вызывают «естественное отторжение» и являются «неприемлемыми и неуместными».

Опубликованные в пятницу проекты возможных договоров между Россией и Западом предполагают среди прочего отказ от дальнейшего расширения НАТО на восток и размещения дополнительных военных и военной техники в государствах Восточной Европы.

Кроме того, Североатлантический альянс должен взять на себя обязательство воздерживаться от «ведения любой военной деятельности» в Восточной Европе, Закавказье и Центральной Азии. Вашингтону также следует отказаться от любого двустороннего военного сотрудничества с государствами постсоветского пространства. В качестве «единственного ответного обязательства» указывается отказ от размещения ракет наземного базирования средней дальности, угрожающих территории НАТО.

Многие российские эксперты в области внешней политики предполагают, что эти предложения неприемлемы для Запада. Невозможно представить себе «начало какого-то диалога» на основе проектов, «выдержанных в стилистике, которая приближается к ультимативной», прокомментировал «приближённый к Кремлю» эксперт Фёдор Лукьянов.

По словам Лукьянова, в Москве понимают, что угроза европейской безопасности недостаточно велика для «капитуляции перед Москвой», то есть отклика на предложения. Возможно, подозревает Лукьянов, цель состояла в том, чтобы «развязать руки для действий по пересмотру существующей системы отношений, которые в Кремле считают целесообразными», пишет Frankfurter Allgemeine.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).