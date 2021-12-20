 

Акционеры Meta призвали руководство к независимой оценке контроля безопасности

20.12.2021, 22:24, Новости дня
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Акционеры компании Meta потребовали независимую оценку способности руководства компании контролировать общественную безопасность Facebook.

«Группа акционеров Meta представила резолюцию, призывающую к независимой оценке способности совета директоров контролировать общественную безопасность на платформах Facebook», – передает РИА «Новости» сообщение со ссылкой на издание Axios.

В письме акционеры просят совет директоров о независимой оценке рисков компании в сфере общественной безопасности.

В октябре глава американской компании Facebook Марк Цукерберг заявил, что компания сменит название на Meta. Он рассказал, что таким образом хочет добиться, чтобы они воспринимались как «компания-разработчик метавселенной», где человек откажется от экранов и будет испытывать эффект присутствия в виртуальной реальности.

Напомним, что крупнейшая соцсеть Facebook переживает в последние месяцы шквал критики в пренебрежении безопасности пользователей и сознательной манипуляции контентом для увеличения прибыли. Очередной кризис последовал после того, как бывшая сотрудница компании Фрэнсис Хауген обвинила руководство соцсети в пренебрежении безопасностью пользователей, а также призвала конгресс вмешаться в ситуацию. Работая в Facebook с 2019 года, Хауген тайно скопировала десятки тысяч страниц внутренних исследований, на основе которых СМИ опубликовали несколько обличительных статей. В октябре Хауген выступила с разоблачениями на слушаниях в сенате США. Глава Facebook Марк Цукерберг дал отповедь критикам Facebook, заявив, что против соцсети идет спланированная кампания.

В ноябре стало известно, что бывшая сотрудница американской корпорации Facebook Фрэнсис Хауген после передачи разоблачительных материалов по поводу работы компании выразила обеспокоенность по поводу своей безопасности.



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