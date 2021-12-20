 

В Роскосмосе пообещали производить четыре пилотируемых корабля в год

20.12.2021, 22:24, Новости дня
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Российская космическая промышленность имеет возможность производить четыре пилотируемых корабля в год для полетов на орбиту, сообщил исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.

«Сейчас, когда американцы стали летать на своих кораблях, а мы – на своих, нам нужно два корабля для нашей программы и, если будет потребность, еще два корабля в год промышленность может производить», – цитирует его РИА «Новости».

Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин поручил РКК «Энергия» нарастить производство пилотируемых кораблей «Союз МС» до четырех в год, их предполагается использовать для развития космического туризма.



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