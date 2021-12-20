 

США решили составить «перечень озабоченностей» действиями России

20.12.2021, 22:24, Новости дня
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Соединенные Штаты представят свой «перечень озабоченностей» российскими действиями, сообщил представитель Госдепартамента США Нед Прайс, комментируя развитие событий после предъявления РФ своих предложений по безопасности в Европе.

По его словам, в Белом доме «не увидели со стороны РФ действий, которые снизили бы обеспокоенность США», передает ТАСС.

«Как все знают, РФ представила свой список обеспокоенностей действиями США и НАТО. Мы намерены вместе с европейскими союзниками и партнерами представить свои обеспокоенности действиями России, которые, как мы считаем, наносят вред наши общим интересам и ценностям», – сказал он.

При этом Прайс отметил, что США готовы к дипломатической работе с Россией, но конкретные планы по выстраиванию двусторонних отношений пока не раскрыл.

«Россия представила свои обеспокоенности, у нас есть свои. Когда у нас будут дополнительные детали о том, как мы будем это все обсуждать, мы сообщим», – заключил он. 

Ранее МИД РФ распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России. Российская сторона готова начать переговоры по гарантиям безопасности уже завтра.

В проекте соглашения с НАТО РФ предлагает: альянс берет на себя обязательство исключить дальнейшее расширение – и в том числе присоединение Украины к Североатлантическому блоку. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).



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