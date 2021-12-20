Мнение: Где остановится турецкая лира

Где остановится турецкая лира

Обвал национальной валюты Турции продолжился в понедельник утром. Турецкая лира в первые часы торгов 20 декабря пребывает на уровне 16,75 за доллар США, что лишь на несколько пунктов ниже исторического минимума в 17, к которому она вплотную приблизилась ещë в минувшую пятницу. Это означает, что только в 2021 году лира упала более чем на 120% по отношению к американскому доллару.

В субботу, 18 декабря, глава турецкого государства Реджеп Тайип Эрдоган отметился новыми заявлениями относительно его нынешнего курса на снижение Центральным банком страны ключевой процентной ставки, что провоцирует рост инфляции и стремительное обесценивание лиры. Эрдоган утверждал, что ранее он снизил инфляцию в Турции до годовых 4%, и пообещал сделать это снова.

«Новая модель (денежно-кредитной) политики», основанная на низких процентных ставках, является частью «войны за экономическую независимость», которая, по его словам, успешно продолжается.

«Рано или поздно, так же, как мы снизили инфляцию до 4%, мы снова еë снизим. Мы заставим еë снова упасть. Дай бог, скоро начнëтся снижение инфляции», — сказал президент страны.

Инфляция в Турции уменьшилась примерно до 4% в 2011 году, а затем начала неуклонно расти с 2017 года. В прошлом месяце она подскочила до 21,3% в годовом измерении.

На прошлой неделе Эрдоган объявил о повышении минимальной заработной платы на 50%, что, как ожидается, приведëт к повышению общей инфляции потребительских цен на 3,5−10 процентных пунктов.

Только в течение торговой сессии на Стамбульской фондовой бирже 17 декабря, на следующий день после того, как турецкий финрегулятор в очередной раз принял решение снизить ключевую учëтную ставка ещë на 100 базисных пунктов, с 15% до 14%, лира, которую западные комментаторы стали называть «никчëиной», потеряла по отношению к доллару 7%.

Краху турецкой лиры не видно конца, констатируют аналитики валютного рынка.

https://eadaily.com/ru/news/2021/12/20/uporstvuyushchiy-erdogan-i-nikchemnaya-lira-krahu-ne-vidno-konca – цинк

С учетом того, что лиру обваливает сам Эрдоган htps://colonelcassad.livejournal.com/7299824.html, остановка произойдет тогда, когда Турция выровняет торговый баланс и выйдет в плюс. Ценой за это и будет обвал лиры до аномальных (по прежним представлениям) значений и долгосрочные социально-экономические последствия, которые могут перерасти в электоральные, уже на ближайших выборах.

Тем не менее, Эрдоган вчера ясно дал понять, что намерен довести свою экономическую авантюру до конца, поэтому падение лиры продолжается. Особенно умилило оправдание происходящего – "Политика снижения процентных ставок продолжится, потому что этого требует ислам". Вот так теперь называется проблема выравнивания отрицательного торгового баланса. В правительстве Турции все происходящее называют "войной за экономическую независимость".

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