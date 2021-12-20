 

Раскрыты характеристики смартфона Realme GT 2 Pro

20.12.2021, 22:14, Новости дня
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Официально свой новый смартфон GT 2 Pro компания Realme намерена представить намного позже. Но предварительно разработчик все-таки устроил еще одно официальное мероприятие, на котором анонсировал выход нового флагмана и сообщил об его основных технических характеристиках.

Оказалось, что конструкция данного мобильного гаджета построена вокруг процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, обладающего сразу 8 вычислительными ядрами. Частота работы составляет 3,0 ГГц. Также предусмотрен движок искусственного интеллекта Qualcomm AI Engine, относящийся к седьмому поколению.

Особое внимание представители компании обращают на корпус, изготовленный из опавших листьев и макулатуры. При этом он обладает отличной прочностью, говорят эксперты.



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