Юрист Сорокин посоветовал петербуржцам жаловаться на прорывы труб в городе

Обитатели дома №24 на Загородном проспекте в Санкт-Петербурге лишились горячей воды из-за прорыва труб. Об этом сообщает Piter TV. В такой ситуации люди должны писать иски с тем, чтобы призвать виновных к ответу, говорит лидер движения «Честный Петербург» Никита Сорокин.

Очевидцы подтвердили, что в первый раз трубы прорвало после замены батарей. Машины, припаркованные под аркой дома, попали под кипяток. В одной из парадных вода распространилась на три этажа.

Анна Лисичкина поделилась с прессой видео, на которым виден прорыв. Подобная ситуация складывается не впервые. Жители винят в случившемся Смольный под руководством губернатора Петербурга Александра Беглова. Юрист Никита Сорокин посоветовал жителям города обращаться с исками на прорывы труб.

“Когда такое происходит, этим и Следственный комитет занимается, только я пока не вижу публичных порок”, — возмутился он.

Сорокин возглавляет движение “Честный Петербург”. По мнению юриста, кого-то могут наказывать. Однако это происходит “очень тихо”.

Смольный и Беглов осенью утверждали о “полной готовности” к зиме. На самом деле первые морозы пришли с прорывами труб и травмами петербуржцев от кипятка.