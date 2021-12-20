Имбирные пряники к Новому году. Простой рецепт к празднику

“Этот простой рецепт подойдет всем любителям ароматного пряничного теста и разноцветной глазури. Домашние пряники станут особенным украшением на вашей елке. Обязательно порадуйте своих любимых такой праздничной выпечкой”, – написала Глинская.

Ингредиенты:

для теста:

сахар (первая часть) – 100 г (5 ст. л.);

сахар (вторая часть) – 150 г (7,5 ст. л.);

вода – 100 мл (0,5 стакана);

сливочное масло – 80 г (6 ст. л.);

мед – 100 г (3 ст. л.);

пищевая сода – 5 г (1 ч. л.);

желток – 40 г (2 шт.);

мука – 500 г (3 стакана);

специи (корица, имбирь, гвоздика, мускатный оре, и кардамон) – 2 ч. л.

для глазури:

белок – 30 г (1 шт.);

сахарная пудра – 190 г (9 ст. л. без горки);

лимонный фреш – 10 мл (2 ч. л.);

водорастворимый гелевый краситель.

для декора: бусинки, палочки, елочки.

ВИДЕОВидео: Liza Glinskaya / YouTube

Приготовление пряничного теста:

1. Возьмите два мерных стакана, в одном прогрейте воду до парения, в другом – соедините сливочное масло с медом и растопите все, масса должна быть горячей.

2. Отправьте в сотейник с толстым дном сахар, растопите его до состояния карамели, перемешайте термостабильной лопаткой. Влейте тонкой струйкой кипяток в карамель, все время перемешивая.

3. Засыпьте вторую часть сахара, перемешайте и верните сотейник на плиту еще на одну минуту для того, чтобы сахар растворился. Добавьте горячее сливочное масло с медом и перемешайте. После добавьте пищевую соду и специи. Перемешайте.

4. Перелейте получившуюся массу в миску, чтобы она охладилась до температуры 50–55С0. Затем добавьте желтки и перемешайте. Добавьте в карамельную массу муку, вымешайте тесто, вся мука должна увлажниться.

5. Поделите тесто на две части, каждую часть оберните пищевой пленкой и отправьте в холодильник на 12 часов. Достаньте тесто из холодильника, подпылите стол мукой, раскатайте тесто в пласт толщиной 5–6 мм и вырежьте с помощью формы пряничных человечков и венки (новогодние игрушки), у которых внешний диаметр 8 см, внутренний – 4 см.

6. Переложите человечков на противень с пергаментом и выпекайте при температуре 180С0 с конвекцией примерно 8 мин., а кружки в виде новогодних игрушек – около 6 мин. Достаньте противень из духовки, поставьте на поверхность и накройте его другим противнем буквально на пару секунд, чтобы поверхность пряников была идеально ровной.

Приготовление глазури:

1. Отправьте в чашу миксера белок, лимонный фреш и сахарную пудру. Взбивайте на средних оборотах до получения однородной консистенции.

2. Разделите массу на три части, добавьте водорастворимый гелевый краситель и перемешайте. Переложите в кондитерские мешки с насадкой диаметром 2 мм.

3. Раскрасьте пряничных человечков получившейся глазурью. Возьмите круглый пряник, сделайте внешний и внутренний ободок, после отставьте пряник на одну минуту, чтобы ободок слегка подсушился. Покройте глазурью всю поверхность пряника и снова отставьте в сторону на 1–2 минуты.

4. Задекорируйте пряники бусинками, палочками, елочками. Когда глазурь высохнет, можно взять ленточку и продеть ею пряники в виде новогодних игрушек.

Контекст:

Елизавета Глинская родилась 29 сентября 1983 года в Запорожье. Окончила Крымский государственный гуманитарный институт с дипломом магистра академического вокала.

После победы в 2012 году на шоу “МастерШеф 2” прошла обучение во французской кулинарной школе Le Cordon Bleu. Она является основательницей собственной кондитерской школы.

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