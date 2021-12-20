Максим Галкин с сыном Гарри преподали подписчикам урок катания на санках

Популярный актер комического жанра Максим Галкин разместил на личной странице в Instagram видеоролик, в кадрах которого вместе со своим сыном Гарри попытались поучить подписчиков умению кататься на санках с горки. Публикация знаменитости вызвала массу восторженных отзывов от подписчиков.

Весь “урок” уместился в одном минутном ролике: в самом начале, поприветствовав подписчиков, Гарри продемонстрировал последним примерный маршрут следования и призвал отца садиться с ним в санки, после чего оба импровизированных “гонщика”, расположившись на традиционном зимнем атрибуте друг за другом, съехали с занесенной ослепительно белым снегом горы вниз. Примечательно, что наследник звездной четы при этом оглушительно хохотал, а Максим Галкин со свойственным ему артистизмом старался изображать искренний испуг от высоты трассы. После успешного преодоления первого рубежа, отец и сын попытались усложнить задание, и проехать сразу две горки “с подпрыгом”, однако на сей раз старания не увенчались успехом и преисполненные позитивного настроения участники ролика приземлились прямо в мягкий снежный сугроб. “Сани, приготовленные летом”, – такой лаконичной, но многозначительной тирадой сопроводил видео хозяин аккаунта.

Стоит отметить, что среди фолловеров нашлось несколько человек, поддавшихся скепсису и оценивших импровизированную комедию Максима Галкина с заметным сарказмом. Однако абсолютное большинство поклонников шоумена с явным восторгом отметили отличные отцовские качества своего кумира: подписчики, среди которых преобладали представительницы прекрасного пола, с нескрываемым восхищением похвалили стремление актера уделять наследнику максимум внимания и окружать его правильной заботой. Лента публикации быстро оказалась заполненной большим количеством хвалебных комментариев и “влюбленных” эмодзи, а сам пост всего за день набрал почти полтора миллиона “лайков”.