Ученые рассказали о наиболее очевидных признаках опасного ухудшения жировой болезни печени

Американские исследователи провели анализ ряда исследований, посвященных изучению симптоматики очень опасного заболевания – жировой болезни печени. На основании его результатов исследователи выделили наиболее характерные признаки, свидетельствующие о перспективе ухудшения указанного недуга.

Как пояснили ученые, представляющие Медицинскую школу Джона Хопкинса (штат Мэриленд, США), самыми очевидными могут быть признаки НАСГ, неалкогольного стеатогепатита, являющегося одной из самых опасных форм ЖБП, проявляющиеся непосредственно на коже болеющего человека. К ним, в частности, относятся пожелтение кожи, проступание на коже сосудистых “паутинок” и “звездочек”, а также появление продолжительного кожного зуда. Кроме того, метаморфозам в таких случаях могут подвергаться экскременты – моча и стул темнеют, а последний приобретает дегтеобразную консистенцию. Иногда на теле больного могут появляться синяки необъяснимого происхождения, а общее состояние ухудшается – ощущается сильная усталость, слабость и спутанность сознания.

В большинстве случаев факт ожирения печения в первой степени может не иметь фатальных последствий, провоцируя, впрочем, многие побочные болезни – диабет, гипертонию или заболевания почек. Однако ухудшение состояния при наличии жировой болезни печени заставляет предполагать и более опасные продолжения. “Хотя большая часть людей с НАЖБП живут с жирной печенью без фатального повреждения её ткани, у некоторых может стремительно развиваться НАСГ или цирроз”, – резюмировали медики.

Источник: www.medikforum.ru