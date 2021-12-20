В НАСА назвали сроки начала перекрестных полетов РФ и США к МКС

Программа перекрестных полетов к МКС российских космонавтов на американских кораблях SpaceX и американских – на российских «Союзах» может стартовать осенью 2022 года, сообщил в ходе пресс-конференции глава американской программы МКС Джоэл Монталбано.

«Что касается перекрестных полетов, то речь идет о полете Сrew Dragon 5, то есть об осени 2022 года, когда мы планируем отправить российских космонавтов на корабле SpaceX, а затем астронавты НАСА полетят на «Союзе». Мы обсуждали необходимое для этого межправительственное соглашение, которое должны заключить наш Госдепартамент и российские министерства. Предварительное соглашение прошло уже Госдепартамент и теперь на российской стороне», – приводит его слова ТАСС.

Напомним, НАСА надеется, что космонавт из России войдет в состав миссии Crew-5 и полетит на Международную космическую станцию (МКС) на американском корабле Crew Dragon осенью 2022 года.