 

В НАСА назвали сроки начала перекрестных полетов РФ и США к МКС

20.12.2021, 21:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Программа перекрестных полетов к МКС российских космонавтов на американских кораблях SpaceX и американских – на российских «Союзах» может стартовать осенью 2022 года, сообщил в ходе пресс-конференции глава американской программы МКС Джоэл Монталбано.

«Что касается перекрестных полетов, то речь идет о полете Сrew Dragon 5, то есть об осени 2022 года, когда мы планируем отправить российских космонавтов на корабле SpaceX, а затем астронавты НАСА полетят на «Союзе». Мы обсуждали необходимое для этого межправительственное соглашение, которое должны заключить наш Госдепартамент и российские министерства. Предварительное соглашение прошло уже Госдепартамент и теперь на российской стороне», – приводит его слова ТАСС.

Напомним, НАСА надеется, что космонавт из России войдет в состав миссии Crew-5 и полетит на Международную космическую станцию (МКС) на американском корабле Crew Dragon осенью 2022 года.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.09 / Стало известно о преимуществе «Спутник V» против штамма «дельта»

07.09 / Лавров стал героем нового флешмоба в соцсетях

20.10 / Политика: Зачем РФ ведет переговоры с «Талибаном»

08.06 / Минздрав подтвердил эффективность «Спутника V» для ревакцинации

28.03 / Украинский иммунолог прогнозирует 7 тыс. смертей от COVID-19 в апреле

01.10 / Куйвашев объяснил необходимость вакцинации для некоторых категорий в Свердловской области

20.10 / В Польше оштрафовали украинцев за агрессивное поведение на борту самолёта

02.11 / В Турции спустя 65 часов из-под завалов спасли трехлетнего ребенка

26.07 / В TIU Canada заявили, что команду отключить от сети солнечную станцию компании давал лично Коломойский

31.08 / Эрдоган обвинил Францию и Грецию в некомпетентности и жажде наживы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика