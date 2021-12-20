 

Дети мигрантов нарисовали умирающего в лесу Санту

20.12.2021, 21:40, Новости дня
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Перед Новым годом дети беженцев на границе Польши и Белоруссии рисуют умирающего в лесу Санту.

Перед Новым годом дети мигрантов изобразили на своих рисунках Санту, который умирает в лесу, передает Sputnik Беларусь.

Ранее стало известно, что часть беженцев, находящихся в транспортно-логистическом центре у границы Белоруссии с Польшей, заявила представителям Международной организации по миграции о готовности вернуться на родину.

7 декабря Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) запретил отправлять попавших в Польшу мигрантов обратно в Белоруссию.

Толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска Евросоюзу за санкции. Лукашенко предлагал ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для беженцев. При этом Минск обещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания. Однако и. о. канцлера ФРГ Ангела Меркель отказалась от предложения Лукашенко принять в Германии нелегальных мигрантов.



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