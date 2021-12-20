 

Мнение: Левый прилив докатился до Чили

20.12.2021, 21:34, Разное
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"Если Чили был колыбелью неолиберализма, то она же и станет его могилой" (с) Габриэль Борич

Очередной розовый прилив в Южной Америке продолжается.
На выборах в Чили умеренный левый "социалист" победил кандидата от правых и поклонников Пиночета с результатом 56 на 44%.
Победивший Габриэль Борич стал известен во время массовых протестов против пенсионной реформы и протестов студентов. Ему всего 35 лет.
Среди его обещаний – отменить пенсионную реформу, ввести экологические налоги для крупной промышленности, а также провести реформы образования и здравоохранения.
Большая часть чилийских социалистов и компартия Чили выступали в поддержу Борича. Правые уже признали поражение. Де-факто, это самый левый лидер Чили со времен убийства Альенде, что наглядно демонстрирует историческое поражение пиночетовщины. Куба, Боливия, Никарагуа, Венесуэла и Аргентина уже поздравили Чили с победой прогрессивных сил.
Примечательно, что в социалистических и коммунистических кругах Борича считают "недостаточно социалистическим и антиимпериалистическим", в то время, как среди поклонников Пиночета его клеймят "левым экстремистом". На мой взгляд, Борич скорее социал-демократ и лево-центрист. Полагаю, реальная суть Борича станет ясна довольно быстро, когда он не на словах, а делами покажет себя в вопросах пенсионной реформы, а также других социальных преобразований. Если облажается в этих вопросах, его популярность достаточно быстро сойдет на нет, как это уже не раз бывало в Южной Америке с некоторыми лидерами левых, которые не могли обеспечить реализацию своих обещаний. Если справится и таки сможет похоронить неолиберализм в Чили, то тогда он сможет застолбить себе место в истории как человек, забивший последний гвоздь в крышку гроба Пиночета.


Цитата Борича впервые появилась на студенческих протестах 2019-го года.


Празднование окончательного поражения пиночетовщины в Чили.

Источник: Colonel Cassad



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