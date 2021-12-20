Мнение: Никарагуанский канал, перешитые ж/д Сахалина и почему так важен Тайвань

1. К вопросу о строительстве Никарагуанского канала, который может стать альтернативой Панамскому каналу. Альтернативой во всех смыслах этого слова, так как Никарагуа дружит с Россией и Китаем, а с США, напротив, не очень дружит. Вот список плюсов и минусов этого проекта:

https://zen.yandex.ru/media/show_me_world/mogut-li-rossiia-i-kitai-postroit-sudohodnyi-kanal-v-amerike-i-zachem-on-nujen-61bd98b0d8d47813f0c7bed4

Так как канал через Панаму пользуется большим спросом, он часто перегружается большим количеством судов (в год более 14 тысяч).

Поэтому многие задумываются об альтернативе. Так, в 2014 году парламент Никарагуа одобрил строительство канала через территорию своей страны. Вот некоторые плюсы:

— Канал разгрузит соседний путь через Панаму и может претендовать на 4-5% от мирового объема торговли.

— Канал даст работу сотням тысяч жителей Никарагуа.

В потенциальном месте строительства есть:

— Огромное озеро Никарагуа, которое можно использовать как естественный водный путь.

— Уже есть много «углублений», которые были получены из-за взятия грунта для строительства плотин.

Это позволило бы сэкономить на строительстве, ведь прорыть нужно будет не 280 километров (потенциальная длина канала), а гораздо меньше:

Недостатки и сложности:

— Пропускная способность Никарагуанского канала будет ниже, чем Панамского (примерно в 3 раза).

— США вряд ли бы спокойно одобрили такое грандиозное строительство у себя под боком.

— Экологический аспект — если построить канал через озеро, то в него может попасть морская вода, а оно очень важно для населения и сельского хозяйства Никарагуа.

— Огромные вложения — до $50 млрд долларов. Китай инвестиции пока приостановил.

Какие плюсы для России и Китая, если они взялись бы за проект общими усилиями:

— Обе страны могли бы зарабатывать на проходе судов, но это понятно всем. Китаю, в первую очередь, хотелось бы получить транспортный коридор для покупки нефти из Венесуэлы — громадная промышленность Китая постоянно нуждается в энергоресурсах. путь нужен и для экспорта товаров.

— Россия же может оказать военно-торговую поддержку Китаю в регионе, к тому же Никарагуа и Венесуэла являются дружественными для России странами. Канал бы позволил нашей стране и Китаю усилить влияние в регионе и даже построить военно-морские базы, которые можно будет снабжать через канал.

В общем и целом, складывается впечатление, что России дублёр Панамского канала не особо нужен. А вот Китаю и Венесуэле канал таки пригодится, и если китайцы решатся построить его за свой счёт, то им вполне можно оказать политическую и моральную поддержку.

2. Железные дороги Сахалина были окончательно перешиты с узкой японской колеи на широкую российскую:

https://zen.yandex.ru/media/sdelanounas.ru/sahalin-izbavilsia-ot-sledov-iaponskoi-okkupacii-rossiia-sdelala-to-chto-sssr-ne-smog-61b2474fc69745566cf7135e

Теперь на Сахалине будет везде использоваться железнодорожная техника общероссийского стандарта. Также устранено важное препятствие для того, чтобы начать строить железнодорожный мост на Сахалин. Позже, когда Япония сумеет добиться независимости от США, можно будет начать обсуждение и железнодорожного моста Сахалин — Хоккайдо.

3. Коллега genby пишет про геополитическое значение Тайваня:

https://genby.livejournal.com/961289.html

Идёт процесс большой сделки по выделению зон влияния. Причем сделка заключается не с НАТО, а с США. 80% НАТО это США. И если какие то договоренности будут достигнуты, то говорить с НАТО будет уже не Россия, а Америка. И что там говорят мелкие натовские сошки, а чем меньший вес страна имеет в НАТО , тем больше вони, для США абсолютно не важно. Любая команда будет исполнена. Что самое смешное, сам блок НАТО для США потерял смысл. В схватке с Китаем НАТО бесполезно. Отсюда и новые американские союзы. QUAD и U-SUKA (более известный под названием AUKUS).

В данный момент Россия сидит на дереве и смотрит на схватку тигров, и может ставить любые условия. Именно поэтому Россия до сих пор пыталась создать видимость равноудаленности и это сейчас приносит свои плоды. Те страны которые уже в блоках, ничего от США выторговать уже не могут. Россия как самодостаточная страна с одинаковым удовольствием сотрудничает с Пакистаном и Индией, с Ираном и Израилем, с Турцией и Грецией.

Большая сделка, как и большая игра, это не одномоментный процесс. Типа, раз и ультиматум Рябкова будет принят или отвергнут. Конечно, это торговля. Мало того, в этой торговле время работает на Россию. Китай становится все сильней, а США все слабей. Если же Китай захватит Тайвань и овладеет производителями литографического оборудования для микроэлектронной промышленности, то его будет практически невозможно остановить без большой войны. Сейчас именно отсутствие производителей литографического оборудования позволяет наносить удары по китайским производителям электроники. Конечно, китайцы суетятся. Но в любом случае, без Тайваня они в нанометровой гонке на пару шагов позади. Если же Китай захватит на Тайване 40% мощности той же нидерландской ASML, то китайскую электронику, а производство процессоров — это чуть ли не последняя ключевая технологическая цепочка, то Китай без горячей фазы никто не удержит.

Решение США надо принимать быстро, после захвата Тайваня на США можно плюнуть и покупать процессоры и телекоммуникационное оборудование и прочую электронику у Китая. Санкции США и их угрозы перестанут действовать. Им придется открыть доступ к поставкам товаров двойного назначения, или мы будем брать их у Китая.