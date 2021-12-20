Бюджетный смартфон Philips PH1 оценили в 78 долларов

Компания Philips огласила о выходе на рынок новой модели бюджетного смартфона PH1. Как и полагается для данной категории устройств, главным достоинством является низкая цена. И она составляет всего-то 78 американских долларов для базового варианта.

Что же представляет собой Philips PH1? На самом деле, это нормальный мобильник с техническими характеристиками прошлых лет, говорят эксперты. Если вы до сих пор удовлетворены работой такого же старого устройства, то вполне можете приобрести для себя новое, которое останется еще надолго со всеми необходимыми поддержками.

Речь идет о размере диагонали экрана в 6,5 дюйма, селфи-камере на 5 Мп и основной на 13 Мп. Объем оперативной памяти – 4 Гб, а в основных накопителях – 32 или 64 Гб. Плюс емкость аккумулятора составляет 4700 мАч.