 

Оптический процессор Lightelligence оказался в сто раз быстрее своих кремниевых аналогов

20.12.2021, 21:30, Новости дня
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Как сообщили из осведомленных источников, во время тестов оптический процессор, разработанный участниками стартапа Lightelligence, показал в сто раз большую скорость работы, чем могут обеспечить его кремниевые аналоги.

Процессор получил аббревиатурное название PACE. Во время испытаний с его помощью пытались рассчитать модель Изинга для фазовых переходов. Результат оказался ошеломляющим.

PACE решил поставленную задачу в сотню раз быстрее, чем флагманский Nvidia GeForce RTX 3080. Также он на «25 корпусов» опередил процессор Toshiba, который был специально создан для такого рода задач. Тесты доказали безусловное преимущество инновационных оптических технологий, говорят эксперты.



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