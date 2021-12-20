 

Хотела в Николаев. В Одессе 25-летняя женщина угнала яхту и врезалась в пирс

20.12.2021, 21:17, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

О пропаже яхты сообщил ее владелец – он не нашел судно, которое оставил у причала в районе морвокзала.

В релизе сказано, что патрульные вместе с военнослужащими береговой охраны нашли судно “совершившее наезд на бетонное ограждение в море”. Местное издание “Думская” пишет, что речь идет о бетонном пирсе порта и объясняет – угонщица не смогла покинуть гавань. 

25-летняя нарушительница, которая находилась на яхте, рассказала полиции, что на судне пыталась попасть в Николаев. У нее были “явные признаки наркотического опьянения”, говорится в релизе.

“Во время проверки нарушителя через базы данных МВД стало известно, что оно находится в розыске. Также женщину дважды в течение года составляли админматериалы за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения”, – сообщили в полиции. 

На женщину составили протокол об административном правонарушении – по ч. 3 ст. 130 (Управление транспортными средствами или судами в состоянии опьянения) Кодекса Украины об административных правонарушениях. 

https://www.facebook.com/odesapolice/posts/4787506024642938


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.09 / Третья фаза – корреспондент CNN увидел, как РФ испытывает свою вакцину

01.09 / Новый пакет военной помощи США для Украины включает поставки ракет для комплексов Javelin – администрация Байдена

22.09 / В Москве за сутки умерли 15 пациентов с коронавирусом

12.07 / Во время ликвидации последствий подтопления в Подмосковье прокопали новое русло реки

14.07 / Сатановский: Эрдоган попытается ловить рыбу в мутной воде Афганистана

24.06 / ВОЗ о вакцине от коронавируса

25.06 / Устроивший с петербурженкой борьбу с ножом за мобильник получил срок

21.08 / Япония и США будут использовать маленькие спутники против больших ракет России, Китая и КНДР

11.08 / Байден назвал имя кандидата на пост вице-президента

12.06 / Российские футболисты отказались преклонять колено перед матчем Евро-2020

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика