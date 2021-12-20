59-летний Григорий Лепс развелся с женой-украинкой спустя почти 20 лет брака

По данным издания, инициатором развода была Шаплыкова, которая подала заявление о расторжении брака еще 16 ноября. В материале отмечается, что “расставание четы прошло мирно и без скандалов”, поскольку все бракоразводные вопросы – вроде раздела имущества и права опеки над тремя детьми, – были урегулированы в досудебном порядке.

Причиной развода, сообщило издание со ссылкой на адвоката Шаплыковой, стал “кризис в отношениях”.

Ни Лепс, ни Шаплыкова пока свой развод не прокомментировали.

Контекст:

Лепс (настоящая фамилия –Лепсверидзе) родился 16 июля 1962 года в Сочи, РФ. Окончил музыкальное училище. В начале 1990-х пел в ресторанах и казино. Стал широко известен в середине 90-х после исполнения песни “Натали” из дебютного альбома “Храни вас Бог”.

Шаплыкова родилась 13 мая 1972 года в Никополе. Окончила хореографическое отделение Крымского училища культуры, танцевала в балете латвийской певицы Лаймы Вайкуле.

Шаплыкова была второй женой Лепса. Они познакомились в 2000-м году в одном из ночных клубов. Они поженились в 2003-м, спустя год после рождения старшей дочери Евы. В 2007-м у них родилась вторая дочь Николь, а в 2010-м – сын Иван.

В 2017 году певец попал в базу украинского сайта “Миротворец” за слова о том, что в ходе военного конфликта в Украине друг с другом разбираются украинцы, а россияне там не воюют.

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