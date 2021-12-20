Нардеп Абрамович предложил вернуть госрегулирование цен на социально значимые продукты

Нардеп отметил, что в Украине значительно выросли цены на продукты, также на доступность продовольственных товаров повлияла эпидемия коронавирусной инфекции.

“К сожалению, цены на подавляющее большинство продуктов питания с начала года испытали существенное подорожание. Для примера, овощи из так называемого борщевого набора в среднем подорожали в 2,6 раза, а приготовление оливье украинцам обойдется на 24,6% дороже, чем год назад. Очевидно, такой рост цен не может бесследно отразиться на покупательской способности граждан. Тем более в период пандемии, когда в силу ограничительных мер значительная часть граждан осталась без стабильной работы и, соответственно, дохода”, – рассказал Абрамович.

Нардеп предложил законодательно ограничить торговую наценку на социально значимые продукты питания.

“Разработанный мной законопроект предусматривает, что наценка к отпускной цене производителя не может превышать 15%. То есть, супермаркеты больше не смогут спекулировать на цене продуктов питания с целью получения высоких прибылей”, – заявил политик.

Абрамович добавил, что вопрос стабилизации цен на продукты питания не решится только этим ограничением.

“Очевидно, что для того, чтобы цены на продукты питания стали более доступными для социально незащищенных категорий граждан, должны комплексно подойти к решению указанного вопроса. В данном контексте, на мой взгляд, необходимо пересмотреть ставку налога на добавленную стоимость, которая включается в цену таких товаров и соответственно переводится на конечного потребителя”, – сказал он.

Нардеп напомнил, что летом 2020 года вместе с другими надрезами от ОПЗЖ он зарегистрировал проект закона №3811 – он предлагает ввести нулевую ставку НДС на продукты питания, лекарства и жилищно-коммунальные услуги в том случае, когда они продаются пенсионерам, людям с инвалидностью, безработным, многодетным и малообеспеченным семьям, детя-сиротам и внутренне перемещенным лицам.

“Разумеется, только комплексный подход к решению данного вопроса позволит не только стабилизировать цены на социально-значимые продукты, но и, что самое важное, сделать их справедливыми и доступными для граждан”, – отметил Абрамович.

Контекст:

Государственное регулирование цен на ряд товаров правительство Украины ввело в середине апреля 2020 года на период чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавируса.

Под госрегулирование в Украине подпадают цены на гречку, сахар, муку высшего сорта, отечественные макароны, молоко жирностью 2,5% в пленке, ржано-пшеничный хлеб, куриные яйца первой категории, курицу в тушке, сливочное масло жирностью 72,5% и минеральную воду без газа. Из медицинских изделий ограничения распространяются на медицинские маски и перчатки. С 18 мая 2020 года компании обязаны декларировать подорожание розничных цен на такие товары свыше 5%.

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