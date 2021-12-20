Ковбойские, на высоком каблуке и толстой подошве: зимняя «антивозрастная» обувь, которую зря игнорируют женщины за 40 лет

Знаете ли вы, на что окружающие обращают внимание, когда видят вас впервые? На самом деле это не одежда, не прическа, не макияж и даже не сумка. Их взгляды приковывает ваша обувь. Поэтому знающие модницы не привыкли экономить на сапогах и ботинках.

Проблема выбора обуви для зимы

Однако с возрастом проблема выбора зимней обуви концентрируется вокруг двух составляющих: тепла и комфорта. Женщины 40+ не желают гоняться за трендами и думают, что модная обувь является уделом молодых.

Вот почему они проходят мимо полок с ботинками челси, берцами, “казаками”, ботфортами. Что-то из этого кажется слишком вульгарным, а что-то слишком брутальным или “попсовым”. Другое дело, старая добрая классика, которая никогда не подводит.

Если вы тоже поглядываете в сторону трендовой пары, но никак не решаетесь ее купить, спешим вас обрадовать. Есть беспроигрышные “антивозрастные” варианты обуви, которые подходят всем без исключения. Хотя бы из-за своей универсальности и возможности вписаться в любой современный аутфит.

“Жокейская обувь”

К категории “жокейская обувь” мы отнесли сапоги и ботинки без застежек. Такие модели легко надевать, ведь по бокам они имеют прорезиненные вставки, расширяющие голенище. В этом сезоне необычайно популярны жокейские сапоги, “казаки” и “челси”. Все эти модели универсальны, удобны и не позволят вашим ногам мерзнуть от недостатка воздушной прослойки.

Комбинировать обувь с прорезиненными вставками можно с чем угодно: с джинсами, юбками, трикотажем, спортивной одеждой, плащами, пальто, пуховиками и шубами из искусственного меха. Если вы выберете такую обувь, окружающие будут делать вам массу комплиментов.

Ботинки и сапоги на толстой подошве

Еще одна категория стильной обуви, без которой не обойтись зимой. Толстая рельефная подошва не вызывает дискомфорта при ходьбе, но позволит вам удержаться на ногах даже при сильном гололеде. Ботинки и сапоги на плоской платформе выглядят стильно и защищают ваши стопы от мороза.

Очень стильными считаются модели с застежками, декоративной шнуровкой и с контрастной подошвой. Выбирая высокие ботинки, для создания повседневного лука вы можете заправить внутрь классические брюки или джоггеры. Подходят поклонницам спортивного стиля.

Сапоги-трубы

Дамам в возрасте не стоит также игнорировать высокие сапоги до колена на устойчивом каблуке. Подобные модели имеют широкое голенище. Достаточная ширина в области лодыжки устраняет все проблемы с надеванием. Носить такие сапожки можно с леггинсами, обтягивающими джинсами, классическим пальто и длинным пуховиком.

“Казаки”

По принципу “труб” выполнен дизайн современных женских сапог-“казаков”. Голенище изделия на всех участках имеет одинаковую ширину. Актуальные ковбойские сапоги имеют устойчивый трапециевидный каблук и хорошо вписываются в концепцию стильных монохромных образов.