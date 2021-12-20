Как подобрать идеальный наряд для встречи Нового года: советы стилистов по выбору цвета, фасона, аксессуаров

Выбор наряда для встречи Нового года может стать самым настоящим квестом, так как нужно учитывать предпочтения символа 2022 года. Кроме того, стоит взять во внимание то, какая одежда сейчас в моде. При грамотно подобранном наряде можно создать просто роскошный образ, который будет ярким и запоминающимся. Вот несколько советов стилистов относительно выбора одежды и аксессуаров.

Подобрать цвет наряда

Поскольку наступает год Голубого Водяного Тигра, то стоит выбрать для себя наряд в этой цветовой гамме, а именно от небесно-голубого до темно-синего. Также отличным вариантом станут стальные серые тона. Платья такого цвета подойдут для деловых и целеустремленных женщин.

Белый цвет символизирует собой удачу и достаток. Платья такого цвета выглядят роскошно, а также олицетворяют торжественность и нежность.

Серебристый цвет просто идеален для всех тех, кто мечтает о настоящей любви. На новогоднюю вечеринку стоит надеть блестящее платье, выполненное из плотной или воздушной ткани, расшитой серебряными нитями.

Наряд насыщенного коричневого цвета дарит ощущение полной защищенности и уверенности. Отлично будет смотреться платье как с прямой длинной юбкой, так и с легким воздушным нарядом в этностиле.

Отличным вариантом станет нефритово-зеленое платье. Это выбор для тех женщин, которым хочется умиротворения и спокойствия.

Уместными будут наряды золотого цвета. Такой оттенок будет самым счастливым для встречи Нового 2022 года. В тренде элегантный А-силуэт, а также глубокое декольте с запахом.

Учитывать цветотип внешности

Нужно правильно подобрать оттенок одежды, ориентируясь на свой цветотип внешности. Он должен с выгодной стороны подчеркивать волосы, кожу, волосы.

Девушкам с зимним цветотипом отлично подойдут платья синего, черного, серого, фиолетового, белого или голубого цвета.

Для летних женщин подойдут мягкие оттенки. Наполнит энергией нежный розовый, а также отлично подойдут голубой и серый.

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Для девушек с осенним цветотипом хорошо подойдут насыщенные тона, например красный. Природную притягательность подчеркнут все оттенки фиолетового.

Девушкам с весенним цветотипом внешности подходит оранжевый, зеленый, розовый и золотой.

Как правильно подобрать фасон

Фасон нарядов для новогодней вечеринки не должен быть слишком вычурным или же странным. Желательно подбирать утонченные и элегантные наряды.

Стихией 2022 года будет вода, именно поэтому платья из легких и струящихся блестящих тканей, которые имитируют течение воды, будут пользоваться популярностью в новогоднюю ночь.

Красиво выглядят платья с асимметрией, разрезами, открытыми плечами или же драпировкой.

Аксессуары

Подбирая аксессуары, важно соблюдать умеренность и не переборщить.

Украшения должны просто дополнять наряд, но не становиться основным акцентом, именно поэтому не должно быть совершенно никаких колье, массивных цепей и бус.

Лучше всего отдать предпочтение тонким цепочкам с небольшими подвесками или же камешками.

Также дополнить образ помогут сережки, выполненные в таком же стиле, чтобы получился своего рода комплект.