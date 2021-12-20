 

Специалисты рассказали о пяти основных признаках рака мочевого пузыря

20.12.2021, 20:58, Разное
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Некоторые симптомы могут сигнализировать об онкологии мочеполовой системы. Специалисты из Оксфордского университета рассказали об основных признаках рака мочевого пузыря.
Эксперты Оксфордского университета сообщили, что пандемия коронавируса нанесла удар по диагностике и лечению других болезней. Из-за большой загруженности больниц люди не смогли вовремя пройти обследования и выявить онкологию, так как все силы были брошены на борьбу с COVID-19. Поэтому важно знать о различных симптомах рака, чтобы своевременно обратиться к специалисту.

Рак мочевого пузыря занимает 11-ю позицию в рейтинге самых распространенных видов онкологии. Специалисты рассказали, на какие изменения в мочеиспускании нужно обратить внимание для ранней диагностики болезни. Одним из первых симптомов рака мочевого пузыря является наличие крови в моче. Также при онкологии человек испытывает боль и жжение при выделении мочи. При частом мочеиспускании днем или никтурие (ночью) можно заподозрить рак мочевого пузыря. Если человек испытывает частые позывы сходить «по-маленькому» но не может этого сделать – нужно срочно обратиться к врачу, так как данный симптом свидетельствует о наличии патологии.

По словам ученых, развитие рака мочевого пузыря можно избежать в 49% случаев. Исследования показали, что курильщики наиболее подвержены появлению онкологии этого органа. К другим факторам риска относят лучевую терапию, воздействие химикатов, лечение диабета 2 типа, камни мочевого пузыря, инфекции, использование трубки и другие.

Источник: www.medikforum.ru



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