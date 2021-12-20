Специалисты рассказали о пяти основных признаках рака мочевого пузыря

Некоторые симптомы могут сигнализировать об онкологии мочеполовой системы. Специалисты из Оксфордского университета рассказали об основных признаках рака мочевого пузыря.

Эксперты Оксфордского университета сообщили, что пандемия коронавируса нанесла удар по диагностике и лечению других болезней. Из-за большой загруженности больниц люди не смогли вовремя пройти обследования и выявить онкологию, так как все силы были брошены на борьбу с COVID-19. Поэтому важно знать о различных симптомах рака, чтобы своевременно обратиться к специалисту.

Рак мочевого пузыря занимает 11-ю позицию в рейтинге самых распространенных видов онкологии. Специалисты рассказали, на какие изменения в мочеиспускании нужно обратить внимание для ранней диагностики болезни. Одним из первых симптомов рака мочевого пузыря является наличие крови в моче. Также при онкологии человек испытывает боль и жжение при выделении мочи. При частом мочеиспускании днем или никтурие (ночью) можно заподозрить рак мочевого пузыря. Если человек испытывает частые позывы сходить «по-маленькому» но не может этого сделать – нужно срочно обратиться к врачу, так как данный симптом свидетельствует о наличии патологии.

По словам ученых, развитие рака мочевого пузыря можно избежать в 49% случаев. Исследования показали, что курильщики наиболее подвержены появлению онкологии этого органа. К другим факторам риска относят лучевую терапию, воздействие химикатов, лечение диабета 2 типа, камни мочевого пузыря, инфекции, использование трубки и другие.

Источник: www.medikforum.ru