Врач Александр Мясников дал советы людям с повышенным гемоглобином

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20.12.2021, 20:58, Разное
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Специалист Мясников пояснил о повышенном гемоглобине крови и как с ним жить. Врач дал несколько советов людям с таким состоянием крови.
Во время нового выпуска программы «О самом главном» врач Александр Мясников рассказал, как действовать, если у человека в анализе крови обнаружили увеличение количества гемоглобина. Одна телезрительница привела телеведущему пример: показатель ее гемоглобина крови составляет 155, лечащий врач рекомендовал придерживаться строгой диеты. Мясников рассказал, что 155 входит в вариант нормы для женщин, немного выше допустимой границы. Он подчеркнул, что при таких показателях никакие лекарства не нужны.

Врач упомянул, что повышение гемоглобина часто наблюдают у курильщиков и людей с проблемами легких. Кровь начинает вырабатывать больше гемоглобина для компенсации нехватки воздуха. Также увеличенное количество белка может сопровождать некоторые гематологические болезни. Мясников заявил, что даже с повышенным показателем гемоглобина люди могут жить обычной жизнью, им даже не требуется лечения. Иногда врачи назначают аспирин, но телеведущий не видит смысла в приеме этих таблеток.

Источник: radiokp.ru



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