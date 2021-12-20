 

Минздрав включил вакцинацию от коронанавируса в национальный календарь прививок

20.12.2021, 20:56, Новости дня
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Минздрав РФ утвердил национальный календарь профилактических прививок и календарь прививок по эпидпоказаниям, там значится и прививка против коронавирусной инфекции.

«Утвердить национальный календарь профилактических прививок согласно приложению №1; календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям согласно приложению №2», – говорится в документе, подписанном главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно подписанному документу, к приоритету 1-го уровня для обязательной вакцинации против коронавирусной инфекции относятся лица в возрасте 60 лет и старше, взрослые, работающие по отдельным профессиям, в том числе работники в сфере медицины, социального обслуживания и образования, лица с хроническими заболеваниями, а также граждане, проживающие в городах с численностью 1 млн человек и более.

В документе отмечается, что вакцинация детей от 12 до 17 лет (включительно) против коронавирусной инфекции проводится добровольно, по письменному заявлению одного из родителей.

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

В мае правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о включении прививки от коронавируса национальный календарь профилактических прививок.

Напомним, что зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, выступая на пленарном заседании Петербургского международного юридического онлайн-форума, заметил, что вакцинация, хоть и является добровольной, но в ряде случаев она может стать обязательной, если того требуют интересы государства. Позднее Медведев пояснил свои слова.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова Медведева, уточнил: вопрос по изменению законодательства, чтобы сделать прививку от коронавируса в РФ обязательной, не рассматривается.



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