 

Мнение: “Морпехи”

20.12.2021, 20:50, Разное
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Вышел новый большой обзор от Сурена Цормудяна.
На этот раз про историю американской морской пехоты и сериал "Поколение убийц", снятого на основе воспоминаний ветеранов морской пехоты США (убийства гражданских, ПТСР, моральное разложение и т.д. и т.п.)
Как обычно, масса интересных фактов и деталей из истории американского империализма и его захватнических войн (включая обе войны с Ираком), а также роли и месте морской пехоты в этих войнах. Первая половина видео это фактически подводка и бэкграунд, а вторая часть, это уже по сути разбор самого сериала (мне он в свое время показался "чуть выше среднего") и итоговые выводы.

Смотреть лучше частями, как мини-сериал – продолжительность видео в 4 часа к этому сподвигает, но потраченного времени не жаль.

Источник: Colonel Cassad



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