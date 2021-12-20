ОАСК отменил порядок работы конкурсной комиссии по избранию главы САП. Решение суда может заблокировать конкурс

Отмечается, что суд частично удовлетворил исковые требования.

“Решение мотивировано тем, что в связи с изменениями в законодательстве, начиная с 16.07.2015 года ответчик по делу – Конкурсная комиссия по проведению открытого конкурса на занятие административных должностей в САП, была лишена полномочий на принятие обжалуемого Порядка. При этом законодательно не был определен орган, которому такие полномочия передавались бы, – говорится в сообщении. – Суд констатировал наличие пробела в законодательстве в отношении лица, уполномоченного определять Порядок проведения конкурса на занятие административных должностей в САП”.

В ОАСК также сослались на ч. 2 ст. 19 Конституции Украины, согласно которой органы госвласти и органы местного самоуправления, их должностные лица “обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренным Конституцией и законами Украины”.

ОАСК рассматривал дело по иску бывшего руководителя подразделения детективов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), начиная с июня 2021 года, сообщили в суде. Указано, что к делу привлекли 136 третьих лиц, из которых 132 – участники конкурса на занятие админдолжностей в САП.

По мнению руководителя общественной организации “Центр противодействия коррупции” (ЦПК) Виталия Шабунина, за решением ОАСК стоит президент Украины Владимир Зеленский и руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

“Много раз подчеркивал и повторюсь еще раз – [глава суда] Павел Вовк не пошел бы на это без личных гарантий Зеленского/Ермака, – написал Шабунин в Telegram. – С хорошего. ОАСК – суд первой инстанции, а значит его решения не приобретают законную силу до решения апелляционной инстанции. Конкурс должен продолжаться, и завтра [21 декабря] комиссия должна избрать руководителя САП”.

В то же время, Шабунин убежден, что “контролируемая Банковой часть комиссии отложит заседание, прикрывшись решением ОАСК”.

“Срыв конкурса будет иметь катастрофические последствия для властей Зеленского/Ермака (а также остальных участников этого процесса). К сожалению, это может отразиться и на всей стране. Повторюсь, это уже давно не о срыве конкурса на руководителя САП – это разрушение наших отношений с Западом во время российской агрессии, а значит, о государственной измене”, – подчеркнул Шабунин.

Юрист ЦПК Елена Щербан отметила, что своим решением ОАСК “в очередной раз использовал свои незаконные методы, чтобы повлиять на конкурс САП”, пишет LIGA.net.

По словам Щербан, если апелляционная инстанция не отменит решение ОАСК, то это будет основанием для признания будущего избрания главы САП незаконным.

“Фактически ОАСК поставил под угрозу процесс избрания главы САП”, – резюмировала юрист ЦПК.

Контекст:

В САП сейчас нет руководителя. Предыдущий – Назар Холодницкий – ушел в отставку в августе 2020 года. Он возглавлял ведомство с 2015 года. Обязанности главы САП исполняет его первый заместитель Максим Грищук.

В октябре 2020 года Зеленский заявлял, что рассчитывает на избрание нового главы САП “в ближайшие месяцы”.

17 сентября Верховная Рада приняла проект постановления, которым утвердила членов комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в САП. Комиссия состоит из 11 человек: четверых делегирует Совет прокуроров, семерых – парламент. Предложенных кандидатов критиковали оппозиционные парламентские фракции, указывая, что у них нет опыта в сфере борьбы с коррупцией (это требование содержится в ст. 8 закона “О прокуратуре”). Евродепутаты, члены комитета по иностранным делам Виола фон Крамон-Таубадель и Михаэль Галер перед голосованием заявляли, что Украина рискует потерять поддержку МВФ и безвизовый режим с ЕС.

Прием документов от претендентов на пост главы САП начался 25 января 2021 года и продолжался до 15 февраля. Для участия в конкурсе на вакантные должности в Специализированной антикоррупционной прокуратуре подали документы 169 человек, из них допустили 128 претендентов.

2 сентября США и Украина обнародовали совместное заявление, в котором Украина обещала немедленно обеспечить избрание новых глав САП и НАБУ. Генпрокурор Ирина Венедиктова 10 ноября высказывала ожидания, что нового главу САП назначат до конца года. Такие же надежды озвучивал Зеленский.

Несколько заседаний комиссии по отбору главы САП в конце ноября – начале декабря были сорваны. По словам Шабунина, это происходит из-за “подконтрольных Банковой членов комиссии”. В конкурсе на должность главы САП происходят “неприятные, непрозрачные, нелогичные вещи”, а действия некоторых членов комиссии выглядят странно, считает директор НАБУ Артем Сытник.

7 декабря конкурсная комиссия определила двух кандидатов, которые проходят в финальную часть конкурса, это детектив НАБУ Александр Клименко и прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк.

Послы “Большой семерки” (США, Великобритания, Япония, Канада, Германия, Франция, Италия) встречались с Ермаком и говорили ему о важности быстрого и прозрачного завершения конкурса на должность главы САП, 18 декабря они встречались с Зеленским и тоже говорили об этом конкурсе.

Как сообщило посольство США в Киеве, американские дипломаты и представители дипмиссий других западных стран 21 декабря намерены прийти на заседание конкурсной комиссии по отбору нового руководителя САП.

—