Ватикан откажется от празднования Рождества из уважения к мусульманской общине

Папа Римский Франциск на пресс-конференции в Латеранском дворце заявил, что в 2021 году римская церковь не будет праздновать католическое Рождество, чтобы не оскорблять чувства верующих других конфессий. Вместо традиционных торжеств 26 декабря на площади перед собором Святого Петра пройдут народные гулянья в честь равенства и прав меньшинств.

«Рождество праздновалось почти 2 тысячи лет, и за это время праздник, безусловно, морально устарел. Библейская история о еврейском младенце не может не вызывать праведного возмущения у уроженцев арабских государств. А они, между прочим, составляют большинство в Риме. Мы не можем оставаться в Средневековье и праздновать такие дремучие и безнадёжно устаревшие праздники. Современность требует от нас идти в ногу со времени и проводить марши равенства в поддержку наших трансгендерных братьев и сестёр», – сказал понтифик.

Для предстоящих торжеств на площади перед главным католическим собором возведена сцена, на которой установлено 6 танцевальных шестов. Перед зрителями, съехавшимися со всего мира, выступят актёрские и гимнастические коллективы из Монте-Карло, Амстердама, Лос-Анджелеса и Рио-де-Жанейро. В числе запланированных мероприятий – конкурс красоты среди мальчиков из хора, увлекательные игры, конкурсы и другие развлечения.

—