Сына Павла Астахова отправили под домашний арест

…по делу о мошенничестве.

Головинский районный суд Москвы отправил под домашний арест Антона Астахова, сына бывшего уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Павла Астахова, по уголовному делу о крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Об этом сообщается в телеграм-канале московских судов.

Срок меры пресечения — до 18 февраля 2022 года. Согласно карточке дела на сайте суда, решение принимал судья Дмитрий Арнаут.

Ранее, 24 ноября, Головинский суд отказался отправлять под домашний арест сына Павла Астахова. Ходатайство следствия по избранию меры пресечения тогда рассматривала судья Елена Астахова. Решение суда было обжаловано, и 14 декабря было отменено апелляцией.

По статье уголовного кодекса о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере, Антону Астахову может грозит до 10 лет колонии.

Фабула уголовного дела пока официально не раскрывается. Однако, по данным телеграм-канала Mash, сына Павла Астахова обвиняют в хищении 1,2 млрд рублей. Астахов-младший работал в Региональном банке развития в Крыму и владел пакетом акций организации в размере 8,5%.

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Павел Астахов занимал должность уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка с 26 декабря 2009 года, президент РФ Владимир Путин освободил его от должности детского омбудсмена 9 сентября 2016 года. В ноябре 2016 года Астахов-старший возобновил адвокатскую деятельность.

Вместо него на должность уполномоченного была назначена глава исполкома пензенского Общероссийского народного фронта (ОНФ) и оператор президентских грантов Анна Кузнецова. Кузнецова в 2021 году участвовала в выборах в Государственную думу в составе федеральной «пятерки» «Единой России» и, став депутатом, Путин освободил ее от должности. Сейчас пост детского омбудсмена занимает Мария Львова-Белова.

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