Самолет из Парижа сел в Шереметьево после отказа электроники

Аэробус А321, следовавший рейсом Париж – Москва, благополучно сел в аэропорту Шереметьево со сработавшим датчиком неисправности противобуксовочной системы.

«Рейс Париж – Москва с датчиком неисправности только что совершил штатную посадку в аэропорту Шереметьево», – передает ТАСС со ссылкой на источник.

В воздухе самолет провел почти три с половиной часа. Посадка была совершена в 19:38 мск. Пострадавших в результате инцидента нет.

Сообщилось, что самолет А321 из Парижа готовится к посадке в аэропорту Шереметьево со сработавшим датчиком неисправности противобуксовочной системы.

Ранее Airbus А321 авиакомпании S7 Airlines, выполнявший рейс из Магадана в Новосибирск, совершил экстренную посадку в аэропорту Иркутска из-за отказа электроники.