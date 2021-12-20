 

Стало известно о проведении испытаний беспилотника Stingray на авианосце США

20.12.2021, 20:11, Новости дня
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Американская компания Boeing провела успешные испытания беспилотника MQ-25 Stingray на американском авианосце, информирует специализированное издание Aviation24.

«Испытания были проведены с целью обеспечения уверенности, что MQ-25 будет успешно интегрирован в работу авианосца и для оценки функционирования, возможностей и качества управления палубной системы в условиях светового дня и ночью», – говорится в публикации, передает РИА «Новости».

Команды регулировщиков при взлете и посадке беспилотнику передавало расположенное на палубе специальное устройство Deck Handling Operator (DHO).

Маневры с участием новейшего беспилотного аппарата-дозаправщика прошли на авианосце «Джордж Буш» 12 декабря, но официально о них не сообщалось.

Ранее корпорация Boeing провела испытания первого палубного беспилотного самолета-заправщика MQ-25 «Стингрэй» (Stingray).



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