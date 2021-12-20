 

Лепс пошутил про свою мужскую силу на фоне развода с женой

20.12.2021, 20:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Певец Григорий Лепс на фоне развода с супругой Анной Шаплыковой на концерте в Crocus City Hall стал рассуждать на интимные темы.

Он поделился подробностями сексуальной жизни и поинтересовался, если ли желающие проверить его мужскую силу.

«Реакция еще есть! А вот с эрекцией уже проблемы. Есть желающие проверить? Не могу, я пока женат», – приводит шутку Рен ТВ.

Во время выступления артист начал снимать рубашку, оголив живот.

Ранее Мировой суд в Хамовниках расторг брак Григория Лепса с женой, певец на заседание не явился, прислав согласие на развод. Супруги решили расторгнуть брак мирно, без скандалов, без дележа имущества. По какой причине распался брак Лепса – неизвестно. В браке родилось трое детей: дочь Ева в 2002 году, дочь Николь в 2007-м и сын Иван в 2010-м.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.03 / В Новой Зеландии объявили об экстренной эвакуации из-за угрозы цунами

21.05 / “Укрзалізниця” начинает продажу непрофильных активов, к аукциону подготовлены 11 объектов

30.07 / Сотрудники СБУ везут Чауса в Киев – адвокат

13.08 / В Курчатовском институте улучшили систему управления компьютером при помощи взгляда

10.08 / На Украине компанию Фирташа лишили лицензии на месторождение титана

05.03 / Украинская прокуратура сообщила о подозрении участнику “самообороны Крыма”

06.10 / Михаил Поплавский: TikTok – это космос!

20.12 / В мире: Украина пытается натравить дух Сталина на Россию

09.09 / “Бей ножкой и тряси попкой, девочка!” Украинская легкоатлетка Бех-Романчук показала фигуру в топе и шортах

07.12 / Лукашенко запретили участвовать в мероприятиях Международного олимпийского комитета

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика