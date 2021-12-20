Лепс пошутил про свою мужскую силу на фоне развода с женой

Певец Григорий Лепс на фоне развода с супругой Анной Шаплыковой на концерте в Crocus City Hall стал рассуждать на интимные темы.

Он поделился подробностями сексуальной жизни и поинтересовался, если ли желающие проверить его мужскую силу.

«Реакция еще есть! А вот с эрекцией уже проблемы. Есть желающие проверить? Не могу, я пока женат», – приводит шутку Рен ТВ.

Во время выступления артист начал снимать рубашку, оголив живот.

Ранее Мировой суд в Хамовниках расторг брак Григория Лепса с женой, певец на заседание не явился, прислав согласие на развод. Супруги решили расторгнуть брак мирно, без скандалов, без дележа имущества. По какой причине распался брак Лепса – неизвестно. В браке родилось трое детей: дочь Ева в 2002 году, дочь Николь в 2007-м и сын Иван в 2010-м.