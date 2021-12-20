Мнение: Тыграй отступает

Новый решительный поворот в войне Эфиопии и Тыграя.

Руководитель НФОТ отправил письмо в ООН, где заявил, что отдал приказ начать отступление всех войск Тыграя с территории Эфиопии к границам Тыграя. Фактически, это является признанием того, что несмотря на первоначальные громкие победы с захватом огромных территорий и не менее огромного количества пленных, операция с целью захвата Аддис-Абебы провалилась и закончить войну в свою пользу военными средствами НФОТ не может. Потерпев поражение в боях к югу от Дессие и сдав город и прилегающие территории, армия Тыграя начала отступать на север, а контролирующие значительные районы страны мятежники оромо очень слабо координировали свои действия с НФОТ, в результате чего концентрированного наступления на столицу с нескольких направлений не получилось. Достаточно странное поведение, так как отбив наступление Тыграя, правительство получает возможность в среднесрочной перспективе сосредоточить часть сил для подавления мятежа (как минимум в критически значимых районах страны).

Теперь в Тыграе снова завели речь о необходимости мирных переговоров и прекращения войны, что является следствием осознания факта, что победить не получится.

Одной из причин этого является серьезная иностранная военная помощь правительству Абия. Только из ОАЭ в Эфиопию было осуществлено более 90 рейсов военно-транспортных самолетов, которые доставили в Аддис-Абебу различное оружие, амуницию, оборудование и беспилотники. Как пишет "Аль-Джазира" https://www.aljazeera.com/news/2021/11/25/uae-air-bridge-provides-military-support-to-ethiopia-govt, в страну через ОАЭ были поставлены ударные БПЛА "Wing Loong", а сама ОАЭ выступает в роли посредника по поставкам иностранных вооружений, которые сыграли свою роль в остановке наступления Тыграя на столицу страны. Собственно, руководитель НФОТ в письме в ООН прямо назвал иностранные дроны одной из причин принятого решения об отступлении.

Тем не менее, боевые действия продолжаются и при иностранной поддержке, правительство вполне может снова попробовать полезть завоевывать Тыграй, несмотря не предшествующий коллапс группировки его оккупировавшей. Сегодня авиация и дроны Эфиопии после некоторого перерыва, снова бомбила столицу Тыграя. При бомбардировке города Аламата на юге Тыграя за 3 дня авиаударов было убито 46 и ранено 86 гражданских. Сколько их погибло за время конфликта подсчитать затруднительно.

На середину декабря в руках Тыграя было до 27-29 тыс. военнопленных и чиновников центрального правительства. В руках эфиопов до 21-22 тыс. военнопленных и арестованных в период оккупации членов НФОТ.

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