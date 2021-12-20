Мнение: Продовольственная сверхдержава, захоронение углекислого газа и затягивание сертификации

1. Поляки обнаружили, что Россия успешно экспортирует не только нефть и газ, но и сельхозпродукцию. Значит ли это, что Польша теперь начнёт бороться с российским зерном столь же самоотверженно, как она борется сейчас с российским газом? Пожалуй, начнёт: во всяком случае, именно этого требуют интересы США, если вы понимаете, о чём я.

https://lenta.ru/news/2021/12/17/sverx/

Россия возвращается на международный аграрный рынок, снова превращаясь в продовольственную сверхдержаву, об этом пишет польское издание Myśl Polska.

В последние годы Россия бьет рекорды по экспорту сельхозпродукции, отмечает журналист издания Анджей Щенсняк. В 2020 году объем экспорта составил 30 миллиардов долларов, а в этом вырос более чем на 20 процентов. Треть составляет зерно, еще 20 процентов — масличные культуры, а также рыба и морепродукты. Все это поставляется в основном в Европу, Китай и Турцию.

Ранее Советский Союз, а после него Россия, несмотря на огромные площади и очень плодородные земли, не могли прокормить себя, пишет Щенсняк. В 2004 году была принята ​​программа развития сельского хозяйства, а после помогли санкции 2014 года. Именно тогда произошло возрождение сельского хозяйства, отмечает издание. Запреты на ввоз продуктов питания из Европы дал положительный результат для российского сектора, рассказал журналист.

Россия обладает огромным потенциалом, урожай с гектара увеличился в среднем на 23 процента за последние пять лет, а в наиболее плодородных южных районах — на 50-100 процентов, добавил Щенсняк.

Ранее цены на российскую пшеницу достигли рекордных 340 долларов за тонну.

2. В «Газпром нефти» задумались о том, как бы заработать на зелёной теме:

https://rg.ru/2021/12/17/v-rossii-mozhet-poiavitsia-otrasl-po-masshtabam-sopostavimaia-s-neftianoj.html

В России может возникнуть новая отрасль, по масштабам сопоставимая с нефтяной и обладающая большим экспортным потенциалом. Об этом заявил глава «Газпром нефти» Александр Дюков.

По его словам, речь идет об оказании услуги по захоронению углекислого газа путем его закачивания в нефтегазовые пласты.

«Потенциально эта отрасль может стать очень крупной по своим размерам, сопоставимой с нефтяной», – сказал он (цитата по ТАСС).

Для того чтобы реализовать эту идею в России, необходима соответствующая нормативно-правовая база и экономическая модель, добавил Дюков.

Глава «Газпром нефти» считает, что технология по закачке углерода в пласт будет важна для металлургов, энергетиков и производителей удобрений и цемента, поскольку они имеют высокий углеродный след и в случае ужесточения ограничений могут лишиться рынков сбыта.

Лично я, будучи миноритарием «Газпром нефти», смотрю на всё это зеленобесие с большой тревогой. Западные Зелёные — это не про экологию, это про уменьшение влияния человека на природу, то есть про разрушение промышленности и про сокращение населения. Играть с этими джентльменами по их правилам опасно: прежде всего потому, что они ни в коем случае не готовы позволить нам выиграть. Может получиться как в комедии «Деньги, карты, два ствола». Там, напомню, молодые ребята тоже хотели заработать, обыграв матёрых бандитов в карты. Чем это закончилось, вы можете догадаться, даже если вы по каким-то причинам так и не посмотрели этот знаменитый фильм.

3. Уровень политической самостоятельности Германии и Евросоюза остаётся довольно низким. Все сколько-нибудь убедительные отговорки, почему они не могут сертифицировать вакцину Спутник V и построенный уже газопровод СП-2, давно закончились. Но немцы продолжают упорно затягивать ситуацию, поддаваясь на политическое и медийное давление США:

https://lenta.ru/news/2021/12/17/sevpotok2/

«Сначала нам говорили, что “Спутник V” одобрят в марте, потом летом, потом осенью, теперь вот снова все не готово и этот процесс переносят уже на следующий год. С “Северным потоком-2” ситуация такая же. Мне кажется, немцы выбрали такой вариант, не желая конфликтовать ни с нами, ни с США. Как говорил Владимир Ленин: “По форме все правильно, а по существу — издевательство”. Американцев они уговаривают не вводить санкции, России рассказывают, что уже вот-вот готовы сертифицировать газопровод, но вынуждены подчиняться правилам», — объяснил политолог Юрий Светов.