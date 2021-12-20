Мнение: Рапорт

Чиновник — он не для решения проблем. Чиновник — для реагирования на проблему. Факт, давно известный и подтверждаемый с каждым новым принятым решением.

В Петербурге после появления «омикрона» наполняются «красные зоны» и быстро разворачивают новые койки. Число пациентов в коронавирусных стационарах Петербурга с пневмониями и COVID-19 перевалило шесть тысяч, впервые с конца ноября. В Смольном наращивают число мест в больницах — теперь их 8 002.

Нюанс вот в чем. Инфекционная больница — штука специфическая. Строительство эксплуатация инфекционной больницы или инфекционного отделения в многопрофильном лечебном учреждении регламентируется многими нормативными документами. В частности СНиП П-69-78. Кому интересно, тот может взглянуть, благо, пока не засекречено. Не успели, некогда. Да и кому это надо на самом деле, когда Главный презрительно сказал, что эти ваши СниПы-хрипы только жить мешают…

Проблема в том, что если вы вздумаете организовать инфекционное отделение в чистом поле или в неприспособленном для этого месте, вы получите целый букет разнообразных последствий. И все они будут весьма неприятными, а главное — они тоже будут триггерами новых проблем и последствий.

Главная проблема любой больницы вообще, а уж инфекционной — точно, это концентрация в одном месте разнообразных носителей самых разных заболеваний. Которые пересекаются, смешиваются, воюют друг с другом и взаимно усиливают вред для здоровья людей, находящихся в этом месте. Эту ситуацию обтекаемо называют «внутрибольничной инфекцией». Вроде бы ничего страшного. Но именно эта инфекция (а на самом деле там целый перечень разнообразной заразы) становится основной причиной осложнений и гибели людей в местах концентрации. Проблема еще и в том, что вся эта зараза настолько привычна к медицинской химии и фармакологии, что резистентна практически ко всему.

Единственный вменяемый способ уберечь пациента от внутрибольничной инфекции — максимально изолировать его в период, когда его иммунная система воюет с основным заболеванием. И еще какое-то время, когда она отборолась и приходит в себя.

Вопрос: можно ли создать хотя бы приемлемые условия в ситуации, когда койко-места разворачиваются и сворачиваются за считанные дни? По указанию из Смольного или любого иного руководящего места? Да нет, конечно. Невозможно в принципе. Ну, развернули вы тысячу коек в «Ленэкспо», поставили между ними хлипенькие экранчики на высоту в метр восемьдесят (при потолках в десяток метров). И красиво сфотографировали для отчетности.

Заразе это до одного места. А потому как только вы начнете загружать территорию свезенными с разных концов города больными (или тем более с подозрением на заболевание), они немедленно в ударных дозах начинают получать весь имеющийся в зоне концентрации букет заразы. Которая в качестве дополнения к основному заболеванию начинает жрать человека, с гарантией его истребляя в товарных количествах.

После чиновники со скорбью на челе выходят и начинают сыпать статистикой. Которую они же сами и создали своим решением о «разворачивании» коек. А, простите, какой еще результат они могут получить, когда главное — это отрапортовать о принятых мерах и фотография бесконечных рядов коек, уходящих за горизонт?

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