 

Эксперты подсказали еще один способ слежки по мобильному телефону

20.12.2021, 20:00, Новости дня
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Операторы мобильной связи элементарно могут вычислить место, в котором расположен телефон с активной СИМ-карточкой. Это видно по локации тех «вспышек» от станций связи, которые расположены ближе всего к абоненту.

Так как известны и контакты владельца смартфона, вообще непонятно, зачем было вводить эту бюрократию с регистрацией мобильных номеров на паспорта граждан РФ. И так понятно, кто и каким номером пользуется!

Однако человек, который оформил свой номер на подставное лицо, совершил незаконное действие. И этот факт сам по себе дает большие шансы мошенникам. Ведь неизвестно, в чьих руках окажутся базы данных о пользователях и их передвижениях. Кстати, отследить локацию очень просто по таким, казалось бы, невинным приложениям, как прогноз погоды или сервис предупреждения об уличных транспортных пробках.



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