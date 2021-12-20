 

Мнение: Сайдинг пыток

20.12.2021, 19:56, Разное
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Неутомимые Клишас и Крашенинников внесли в Госдуму законопроект, «ужесточающий наказание за пытки, организованные представителями власти».

Вроде бы хороший проект. Потому что по задумке инициаторов усиливается наказание за пытки, организованные представителями власти. Пытки переводятся в разряд особо тяжких преступлений. За применение пыток с целью запугать или принудить к даче показаний предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Кроме того в проекте приводится более четкое определение пыткам. Оно соответствует Конвенции против пыток, заключенной в 1984 году, а к целям пыток «отнесено запугивание как способ контроля над личностью заключенного или принуждения другого лица к совершению каких-либо действий под страхом пытки».

Но, увы, думаю, что толку от этого законопроекта не будет. Потому что Клишас и Крашенинников предложили внести поправку в статью 302 УК, предусматривающую наказание за принуждение к даче показаний.

А на зонах пытают не только ради того, чтобы выбить из арестанта какие-то показания.

Получается, что если пытки не связаны с «получением показаний» по уголовному делу, то за подобные пытки наказание не последует?

В том же Ярославле или Саратове пытали отнюдь не для получения показаний по уголовным делам.

В общем, недоумеваю, почему бы в УК не внести отдельную статью, которая так бы и называлась – Пытки?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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